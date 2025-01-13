減重不能只控熱量 吃原型食物健康「享瘦」

▲減重除了熱量赤字，均衡飲食，攝取多元、原型的食物，獲取充足的微量營養素，才會有健康的體態。 （照片提供／吳佳穎）

文／吳佳穎

減重需要搭配「熱量赤字」，也就每天攝取的熱量應小於每天消耗的熱量，那是不是只要有熱量赤字，吃什麼就不重要了呢？

停吃減肥藥後又會復胖

最近有1位減重學員，之前為了減重，吃來路不明的減肥藥抑制食慾，創造「熱量赤字」就瘦下來了，但是出現心悸、噁心、嘔吐的症狀，停止吃減肥藥後就又復胖。所以靠吃減肥藥創造「熱量赤字」的人需要思考2個問題，那就是「你有可能長期一輩子都吃這個減肥藥嗎？」、「你的營養素足夠嗎？會不會『營養不良、營養缺乏』？」

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除了熱量赤字，也必須考量減脂金字塔中提到的「可持續性」跟「微量營養素」問題。減脂金字塔重要性依序為熱量攝取、蛋白質攝取與肌力訓練、微量營養與活動量、進食時間與頻率、有氧運動、補充品，最後還要可以長期執行跟維持。

3大營養素須均衡攝取

減重不能只有控制熱量，想要瘦得健康，別忘記注意3大營養素，包括碳水化合物、蛋白質、脂肪的比例，以及均衡飲食，攝取多元、原型的食物，獲取充足的微量營養素，都非常重要。

◎同樣100大卡的「糖果」跟「蔬菜」

●糖果：提供糖、色素、熱量，幾乎無作用。

●蔬菜：提供膳食纖維、維生素、礦物質，維持腸道健康、抗氧化、調節免疫力等作用。

因此，選擇原型食物（蔬菜），可以獲取豐富的微量營養素，減少減重過程「營養不良」的可能性。

◎同樣100大卡的澱粉（精製澱粉／原型澱粉）

吃原型澱粉的血糖通常相對穩定，比較有利減脂，且原型澱粉中的微量營養素更豐富、多元，可以減少減重過程中營養不良的可能性。研究也發現，比起吃精製加工品，吃原型食物的代謝會更好。

減重除了「熱量赤字」，食物選擇跟份量也是重點。此外，除了體重機上的數字，鏡子中體態的變化、健康狀態、精神、心理也都很重要。

（作者為營養師）

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