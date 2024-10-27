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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

天天吃壯陽藥 為了房事險出事

2024/10/27 05:30

▲邵郁鏵醫師指出，許多人因為對自己性表現的過高期望，容易陷入速效藥物的誘惑，然而這可能會對健康造成不良影響。（照片提供／邵郁鏵）

▲邵郁鏵醫師指出，許多人因為對自己性表現的過高期望，容易陷入速效藥物的誘惑，然而這可能會對健康造成不良影響。（照片提供／邵郁鏵）

文／邵郁鏵

1名約50歲、身材略胖的中年男性和太太來到了我的門診尋求幫助。他表示，平時有服用藥物控制高血壓。與太太的性生活不是很協調，讓太太很困擾，於是我為他開立了威而鋼；為了擁有更好的效果，太太要求先生每天服用藥物，結果導致先生常頭暈腦脹、視覺模糊，甚至褲子只要稍微摩擦，就勃起，影響到他的日常生活與睡眠。他們趕緊回診求助，經過再次解說及調整劑量後，這些不適狀況逐漸緩解。

在治療性功能障礙的門診中，我通常會開立犀利士或威而鋼。小劑量的犀利士可以作為勃起功能和初期攝護腺肥大的保養，可以每天服用。然而，高劑量的犀利士或威而鋼僅適合在性行為前幾小時內服用，並不建議每天服用，否則可能帶來如上述個案中的不適反應。

高劑量壯陽藥 不建議每天服用

事實上，增強性功能並不應完全依賴藥物，正確的方式應該從健康的生活習慣著手。首先，規律的運動對於促進全身血液循環非常有幫助，尤其對於性功能來說，保持良好的心血管健康能顯著提升表現，這是許多人忽略的一點。

此外，均衡飲食也是不可或缺的，充足的蛋白質、維生素和礦物質攝取，有助於維持體內健康的荷爾蒙分泌，促進性欲和勃起功能。而除了生理上的維護，心理因素也扮演了關鍵角色。

規律運動穩定健康 有助性生活

壓力、焦慮、疲憊等情緒問題往往會直接影響性功能表現，性關係也能透由建立在安全及舒適的性愛氛圍等提升心理因素方式，以彌補不足的地方。

此外，醫療專業的介入也能夠提供客觀且有效的治療建議，避免自行嘗試過量藥物，導致更多不適症狀。增強性功能不僅僅是藥物的問題，更是整體健康、情感和生活方式的平衡。建立良好的生活習慣、維持穩定的情緒狀態，再加上適當的醫療協助，才能有效改善性功能問題，讓夫妻雙方都能享有更加和諧的性生活。

（作者為長慎醫院泌尿外科醫師）

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