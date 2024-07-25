解便馬桶全是血！居家上班久坐 痔瘡惡化變四級

▲王偉醫師提醒民眾，若痔瘡的症狀遲遲未見改善，甚至影響生活品質，務必儘速就醫。 （北醫大附醫提供）

記者林志怡／台北報導

凱米來襲，有些民眾在家上班，但北醫大附醫大腸直腸外科醫師王偉指出，久坐或站立都可能誘發痔瘡，1位20多歲男性因長時間在家工作、久坐造成第四級痔瘡，連續3、4個月來排便後馬桶滿是血漬，經過內外痣全切除手術才得以改善。

手術切除痔瘡 症狀逐漸改善

王偉解釋，痔瘡是肛門靜脈壓力增高、血液回流不良引起的局部組織腫脹，常見原因包括久坐、久站，或是水份、蔬果攝取不足、排便時久坐馬桶、缺少運動、肥胖與懷孕等，常見症狀包括疼痛與異物感、肛門周圍搔癢、排便後出血、肛門腫塊與分泌物等。

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依據嚴重程度，痔瘡可分為四級。王偉指出，痔瘡未突出肛門為第一級；排便後痔瘡突出肛門、自動縮回為第二級，若需外力協助推回則為第三級；若痔瘡突出肛門，無法推回，即屬於第四級。

王偉指出，這位20多歲從事設計工作的年輕男性，長期在家工作，每天一坐就是10多個小時，活動量幾乎只有從書桌走到客廳沙發，近3、4個月以來排便後馬桶滿是血漬，且有明顯疼痛感，就醫確診痔瘡，經手術切除後才逐漸改善。

針對痔瘡照護，王偉表示，基礎保養與生活習慣調整是減輕症狀的關鍵，平時應避免長時間維持相同姿勢，每坐1小時就要起身活動，並補充充足水分與膳食纖維，疼痛等急性症狀出現時，可通過溫水坐浴緩解，1天可重複多次，每次10分鐘、若症狀遲遲未見改善，甚至影響生活品質，務必儘速就醫，必要時評估手術處置的必要性。

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