照顧失智症患者 部立新營醫院開溫柔處方：清晨擁抱與按摩

衛福部新營醫院失智症共同照護中心舉辦「長照人員失智症專業訓練」，醫師解說照護新觀念「溫柔的處方」。（醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕對許多失智症家庭、第一線長照人員而言，清晨往往不是一天美好的開始，「阿嬤，起床了！」看似日常的呼喚，換來的可能是長者的驚恐、抗拒，甚至情緒性咆哮。衛福部新營醫院失智症共同照護中心舉辦「長照人員失智症專業訓練」，提出顛覆傳統的照護新觀念「溫柔的處方」，以感官介入為核心，透過觸覺、活動與音樂三大路徑，協助長者重建安全感、信任感，降低躁動、穩定情緒。

新營醫院神經內科醫師王威仁指出，長者在清晨醒來時的抗拒與暴躁，並非故意刁難，而是失智症患者在清醒初期常見的時空定向障礙與安全感失衡，他們不知道自己身處何地、今夕是何年，因此容易出現錯認環境與情緒防衛。「這個階段的照護關鍵，不是讓病人理解你在說什麼，而是讓他先感覺自己是安全的。」

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王威仁說，大腦的觸覺系統在失智症病程中相對保留且穩定，新營醫院失智症共照中心與跨專業職能治療團隊為此設計出「失智症溫柔處方：三柱神經模型」，作為臨床照護的指引，第一柱：觸覺介入，透過清晨的擁抱、握手與5至10分鐘的輕柔按摩（以肩、手、臉部為主），快速建立安全感、信任感；第二柱：活動介入，在長者情緒穩定後，透過摺衣服、簡單家務或園藝等日常活動，降低焦慮，提升日常生活功能。第三柱：音樂治療，播放長者熟悉的懷舊旋律，和緩情緒。

院長莊毓民說，新營醫院針對第一線長照人員進行失智症照護「溫柔處方」的專業訓練，未來將持續深入偏鄉高齡化嚴重的後壁、鹽水、東山等地舉辦，推動社區與居家照護的指導，盼協助減少精神藥物依賴，減輕照顧者壓力，找回長者的生活尊嚴。

衛福部新營醫院失智症共同照護中心提出失智症照護的「溫柔的處方」，將神經醫學治療化成可執行的衛教訓練。（醫院提供）

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