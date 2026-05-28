童年常吃炸雞甜食長大難戒 研究揭大腦可能記住高熱量偏好

兒童時期若長期接觸高糖、高油與加工食品，成年後即使恢復正常飲食，大腦對高熱量食物的偏好仍可能持續存在；情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕童年時期愛吃炸雞、薯條與甜食，長大後即使恢復正常飲食，大腦可能仍保留著對高熱量食物的偏好。最新研究指出，幼年長期接觸高糖、高脂與加工食品，可能改變大腦控制食慾的方式，而且影響在成年後仍可能持續存在。

根據科普網站《ScienceDaily》報導，這項由愛爾蘭科克大學學院（University College Cork）團隊主導的研究，刊登於《自然通訊》（Nature Communications）。研究人員利用動物模型發現，幼年時期攝取高糖、高脂飲食的實驗小鼠，即使成年後恢復正常飲食與健康體重，對高熱量食物的偏好與進食習慣仍未完全恢復正常。

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研究指出，這類飲食會影響負責調節飢餓感與進食控制的大腦區域。研究團隊也提到，現代兒童長期接觸速食、甜食與超加工食品，可能讓大腦在發育階段逐漸建立對高熱量食物的偏好模式。

研究過程中，團隊也觀察到腸道菌相與進食行為之間的關聯。部分補充益生質纖維的小鼠，其異常進食行為出現改善。不過研究團隊強調，目前結果仍屬臨床前動物研究，小鼠與人類的大腦與代謝機制仍有差異，未來還需要更多人體研究進一步確認。

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