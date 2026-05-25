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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

高溫飆38度！上午10點後熱傷害機率大增 「3招」可防中暑

2026/05/25 14:09

高溫飆38度；國健署提醒民眾天熱要適時補充水分；情境照。（圖取自freepik）

高溫飆38度；國健署提醒民眾天熱要適時補充水分；情境照。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕中央氣象署近日持續發布高溫資訊，今天白天台南市、屏東縣恐出現38度極端高溫，其餘11縣市也有36度以上高溫機率。隨著時序逐漸進入夏季，高溫加上濕度增加，民眾若長時間待在戶外，熱傷害風險也跟著升高。衛福部國健署提醒，上午10時至下午2時應避免長時間外出，若出現頭暈、皮膚發紅、心跳加速等症狀，應立即降溫並補充電解質。

國健署長沈靜芬表示，預防熱傷害可從「涼、補、心」做起。首先是保持「涼」爽，建議民眾穿著寬鬆、透氣的淺色衣物，外出時可撐陽傘、戴寬邊帽與太陽眼鏡防曬，也要保持室內通風，適度搭配冷氣與電風扇降溫。

其次是適時「補」充水分。她提醒，不要等到口渴才喝水，應依照天氣、活動量與流汗情況，少量多次補充水分，同時避免含糖飲料、含咖啡因飲品及酒精，以免增加脫水風險。

最後則是留「心」提高警覺。她建議，上午10時至下午2時是高溫最明顯時段，應盡量避免外出。若必須外出，應行走陰涼處並做好防曬措施。若出現頭暈、心跳加速、皮膚乾熱發紅、體溫升高等疑似熱傷害症狀，應立即離開高溫環境，鬆開衣物、擦拭身體降溫，並補充含少量鹽分的冷開水或電解質飲料。

她也提醒，若休息後症狀仍未改善，甚至出現意識不清、昏迷等情況，應立即送醫，以免延誤治療。隨著夏季高溫日數增加，民眾從事戶外工作、運動或旅遊時，更要提高警覺，避免熱傷害找上門。

衛福部今公布最新熱傷害就診統計，5月24日單日共13人次因熱傷害就醫；今年5月至5月24日止，累計已有172人次熱傷害就診。相較去年同期5月累計437人次，雖目前人次較低，但隨著近期高溫持續攀升，熱傷害風險仍不可輕忽。熱傷害包含中暑、熱暈厥、熱痙攣、熱衰竭、熱水腫及其他熱與光影響，也包括因氣候或人為因素導致的過熱意外事故，提醒民眾高溫時應避免長時間曝曬，並適時補充水分，以降低熱傷害風險。

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