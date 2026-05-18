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拒絕老來病痛！研究：40、50歲有氧健身 重大疾病晚報到

2026/05/18 10:18

針對美國近2.5萬名中高齡人士的綜合性新研究指出，在40至50歲的中年時期保持良好的有氧心肺適能，不僅可延長整體壽命，更能有效拉長「健康壽命」。（歐新社檔案照）

針對美國近2.5萬名中高齡人士的綜合性新研究指出，在40至50歲的中年時期保持良好的有氧心肺適能，不僅可延長整體壽命，更能有效拉長「健康壽命」。（歐新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕您希望晚年是躺在病床上度過，還是能健康地四處走動？一項針對美國近2.5萬名中高齡人士的綜合性新研究指出，在40至50歲的中年時期保持良好的有氧心肺適能（aerobic fitness），不僅可延長整體壽命，更能有效拉長「健康壽命」（health span），即免於嚴重疾病或失能的健康生活歲月。

華盛頓郵報16日報導，研究發現，中年時體能最佳的群體，其首次罹患重大疾病的時間，比體能最差者晚了約1年半，整體壽命也多出約2年。這意味著，現在投入一點時間運動，將是未來遠離病痛、健康老化的關鍵投資。

報導指出，這項綜合性新研究探討近2萬5000名逐漸邁入老年的男性與女性，其中年時期的有氧心肺適能與其後的預期壽命（lifespan）及健康壽命之間的關聯。

「預期壽命」指的是在任何身體狀況下存活的年數，而「健康壽命」則是在沒有嚴重失能或疾病的狀態下所度過的歲月組成。

理想情況下，兩者應該相符，但它們卻鮮少一致。多數人的預期壽命遠遠超過健康壽命，因為在老化過程中，經常會累積一個又一個的慢性疾病，增加變得衰弱與需要他人照顧的機率。

然而，這份4月發表在《美國心臟病學會期刊》（Journal of the American College of Cardiology）的新研究表明，這種發展軌跡或許可以改變。研究發現，在中年時期保持良好的體態，與健康壽命和預期壽命約2％至3％的改善有關，相當於多出大約1年半到2年更長壽、更健康的生活。

根據2024年的另一項大規模調查，全球老年人的健康壽命平均比預期壽命短9年；但在美國，這個差距高達12.4年，位居全球183個受調查國家之首。這代表大多數年長的美國人，生命最後有長達12年以上的歲月都在與病痛共存。

雖然這反映出醫療系統發達能延續病人生命，但多數人仍希望盡可能延緩失能。研究第一作者、德州理工大學健康科學中心助理教授梅爾尼克（Clare Meernik）所領導的團隊，因此著手研究「有氧體能」是否能成為扭轉此軌跡的關鍵。

研究團隊利用達拉斯庫珀診所（Cooper Clinic）的獨特資料庫，篩選出2萬4567名在40幾歲時曾進行跑步機有氧耐力測試的男女紀錄。這群人在加入聯邦醫療保險（Medicare）時皆處於相對健康、無重大疾病的狀態。

研究人員依據體能將其分為低、中、高3組。梅爾尼克強調，體能最好的人不一定是馬拉松跑者，他們通常只是維持每天規律快走的習慣；而體能最差的組別則幾乎完全不運動。團隊追蹤其退休後的醫療紀錄直至死亡，證實中年體能與晚年健康有著絕對的關聯性。

雖然健康壽命與整體壽命提升2％至3％看似幅度不大，但心臟病學家托波爾（Eric Topol）指出，目前沒有任何長壽藥物或高科技醫療介入，能夠達到同等實質的改善效果。哈佛大學公共衛生學院教授李宜敏（I-Min Lee）也表示，美國人65歲後的平均餘命約為14年，在此基礎上能再健康地多活2年，是非常有意義的進展。

儘管這項關聯性研究無法排除基因、飲食或收入等其他變因，但學者一致強調，「起身活動永遠不嫌晚」。今天開始規律快走，就是為數十年後的健康壽命做最好的投資。

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