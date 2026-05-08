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三班護病比暫訂2028年上路 陳麗琴：改革期須有明確時程

2026/05/08 18:27

中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴表示，護理界可以接受緩衝期，但「緩衝期絕對不是空窗期」，政府必須將這段時間視為改革期，提出明確改善時程與監測機制。（記者羅碧攝）

中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴表示，護理界可以接受緩衝期，但「緩衝期絕對不是空窗期」，政府必須將這段時間視為改革期，提出明確改善時程與監測機制。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕針對三班護病比入法後擬設緩衝期至2028年5月上路，中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴表示，護理界可以接受緩衝期，但「緩衝期絕對不是空窗期」，政府必須將這段時間視為改革期，提出明確改善時程與監測機制，確認補助款確實用於提升護理薪資與改善職場環境，否則護理人員「沒有感覺」，人力仍難回流。

陳麗琴表示，護理團體在今（8）天衛福部的會議中，已向衛福部明確表達，既然給予醫院緩衝時間，就必須同步建立具體改革目標與進度，包括醫院是否積極補充人力、是否真的將補助款用在護理人員身上，政府都應有監測機制。

她指出，目前包括健康台灣深耕計畫、健保總額成長率以及保證點值0.95以上等資源，雖陸續投入醫療體系，但許多補助並非「專款專用」，護理人員實際上並未明顯感受到待遇改善。

陳麗琴直言，對第一線護理人員而言，「錢真的進到口袋裡，才會有感」。她認為，若補助能像夜班費一樣採專款專用方式，直接反映在薪資待遇上，護理人員才會願意留下來，甚至重新回到職場。

她表示，目前政府已實施2年的護理獎勵措施，但護理界始終不清楚醫院實際如何使用這些經費，「很多醫院都拿到獎勵，但到底有沒有真的拿去補人力、改善職場，沒有人知道。」因此護理團體也主張，未來應建立更透明的監測與檢核制度。

針對外界關注三班護病比上路時間，陳麗琴表示，護理團體原先期待於2027年12月底實施，但部長石崇良考量農曆過年前夕為醫療體系最吃緊時期，擔心部分醫院屆時仍無法達標，因此提出延至2028年5月上路方向。

她表示，目前護理團體內部對時程仍有不同意見，現場也未進行正式表決，因此後續仍需持續溝通。不過她強調，自己願意相信政府，也相信政府有聽到護理界聲音，「這畢竟是總統對護理界的承諾。」

陳麗琴表示，只要政府能提出清楚改革時程與具體配套，讓護理人員看到制度確實朝改善方向前進，「我們也是可以接受」，但關鍵仍在於改革期間是否真的落實改善措施，而不是只有口號。

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