三班護病比入法 洪子仁：支持修法但「一定要保留彈性」

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，醫界支持三班護病比入法，也認同改善護理人員工作環境是提升醫療品質與病人安全的重要基石，但後續執行細節「一定要保留彈性」，避免醫療機構因突發狀況陷入違法風險。（資料照）

〔記者羅碧／台北報導〕立法院今（8）三讀通過「醫療法」修正案，明定醫院急性一般病床應配置「三班護病比」，引發醫界與護理界高度關注。對此，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，醫界支持三班護病比入法，也認同改善護理人員工作環境是提升醫療品質與病人安全的重要基石，但後續執行細節「一定要保留彈性」，避免醫療機構因突發狀況陷入違法風險。

洪子仁指出，三班護病比入法本來就是醫界與護理界長期以來的共同共識，一方面是回應總統賴清德的政見，另一方面，醫界也深刻體認到，護理人員的工作環境與待遇，是醫療品質的重要基礎。若能透過制度規範合理工作量、降低負荷，對提升病人安全與照護品質都有正面幫助，因此醫界大方向上支持修法。

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不過，他也強調，目前法案後續仍須納入「醫療機構設置標準」進一步討論，包括護病比如何計算、違規認定方式及裁罰原則等，都尚未完全定案，因此現階段仍難評估對醫療機構實際衝擊。

洪子仁舉例，目前急性一般病床護病比標準為白班1比6、小夜1比9、大夜1比11，但關鍵在於，未來究竟採「每天計算」還是「全月平均」認定違規。若採每日逐班計算，只要臨時有人請假或突發狀況，醫院當天就可能不符合標準，彈性將大幅降低。

他表示，按照目前規劃，若醫院連續違反超過3次，且1年內未改善，醫學中心最高可處200萬元罰鍰；罰款金額本身對大型醫院而言並非最大問題，但若涉及停業處分，影響就相當嚴重。

「沒有一個醫療機構願意違法。」洪子仁說，對醫院而言，最重要的是信譽與榮譽，因為醫療服務建立在民眾信任基礎上，一旦遭裁罰，代表管理出現問題，對醫院衝擊遠比罰款金額更大。

洪子仁認為，三班護病比應採月平均、季平均或其他具彈性的方式計算，而非「一刀切」。他強調，保留彈性並非醫院想規避規範，而是避免因短期突發人力缺口，導致醫院陷入違法風險。

針對外界關注入法後是否可能出現「關床潮」，洪子仁坦言，目前法案尚未正式上路，但部分醫院其實早已因護理人力不足出現關床情形。他指出，依衛福部資料，目前約有7至8成醫療機構可達到現行三班護病比要求。

以新光醫院為例，洪子仁表示，新光因符合衛福部三班護病比標準，過去曾獲得獎勵金，但醫院也曾面臨人力壓力，2023年10月最嚴重時曾關閉93床；不過隨著近兩年7度調薪、改善待遇，目前所有病床已於去年9月全數開放。

洪子仁強調，各家醫院狀況不同，後續仍須視衛福部訂定的執行細則與配套措施而定，但醫界基本立場仍是支持三班護病比入法，也支持政府保障護理人員勞動權益的修法精神。

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