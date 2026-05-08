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三班護病比入法拍板 護理團體：終於可自己決定護理職場

2026/05/08 15:50

護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴指出，三班護病比入法等了多年，護理人員終於看到留下來的希望。（記者羅碧攝）

護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴指出，三班護病比入法等了多年，護理人員終於看到留下來的希望。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕立法院今（8）下午三讀通過「醫療法」第12條及第102條之1修正案，明定醫院急性一般病床應配置「三班護病比」，並要求中央主管機關定期檢討。對此，中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴表示，護理界爭取多年終於完成入法，「我們真的非常開心」，並直言護理人員「終於可以自己決定自己的事情」，盼先解決長期負荷過重問題，後續再持續推動薪資及正向職場環境改善。

陳麗琴表示，三班護病比入法是護理界多年來的重要訴求，今天終於完成修法，除了感謝歷年前輩努力，也感謝支持護理團體訴求的立委與黨團協助推動。她指出，修法過程中，護理團體曾堅持相關審議委員會中，護理團體代表應占二分之一以上，但因各方意見不同，最後委員會機制未納入版本中。

她表示，目前通過版本內容，與護理團體先前與立委討論方向大致一致，尤其「醫療法」第102條之1已明定，首次護病比標準將依照2024年3月1日公告的三班護病比數值辦理，並於3年後再檢討。

陳麗琴也強調，護理團體沒有政黨色彩，「誰支持我們，我們就支持誰」，並感謝媒體及民眾這段時間對護理議題的關注與聲援，「很多民眾走在路上都跟我們說加油，我們真的很感動」。

對於外界關注三班護病比入法後，是否有助護理人力回流？陳麗琴直言「一定有幫助」。她指出，國際文獻已有相關證據，例如美國加州立法後，護理人員離職率明顯低於其他州，因護理師可清楚知道自身工作負荷範圍，降低職場不確定性；若雇主未依規定配置人力，即屬違法，也能提升護理人員留任意願。

她表示，護理人員過去長期面臨高工時、高壓力及人力不足問題，三班護病比正式入法後，至少可先改善「負荷重」問題，讓護理師覺得「這個職場還是可以待的」，未來護理界仍將持續推動薪資改善及正向職場環境營造，希望一步一步到位。

此外，陳麗琴表示，護理團體後續也將持續推動「醫療機構設置標準」修正，盼直接將現行已公告實施的三班護病比數值，依醫院層級及地區別正式納入規範。她也指出，此次通過版本未設緩衝期。

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