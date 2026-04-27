無人機送血、AR教學齊上陣 台大雲林分院聯手兩科大推智慧醫療創新

台大雲林分院與虎科大合作研發無人機急救血液運送技術。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台大醫院雲林分院與雲林科技大學、虎尾科技大學宣布啟動1200萬元的「百萬級醫療合作研究計畫」，聚焦智慧醫療、高齡照護與臨床創新應用，院方表示，3方跨校合作已有10年，有多項成果已逐步貼近民眾日常就醫需求，例如無人機急救血液運送技術、針對帕金森氏症與阿茲海默症的語義與圖像辨識研究等。

到醫院找不到看診診間、行動不便長輩來回奔波或家屬照顧術後患者時不安與疑問，都是許多民眾的就醫痛點，台大雲林分院院長馬惠明指出，為解決病患與家屬的困擾，院方結合學研能量，希望在高齡化與醫療人力挑戰下，透過AI、科技應用推動智慧醫療。

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台大雲林分院與雲科大、虎科大智慧醫療產學合作，有多項研究成果已逐步貼近民眾就醫需求。（記者黃淑莉攝）

台大雲林分院副院長江文莒表示，台大與雲科、虎科早在2016年即建立跨校、跨領域的合作平台，這次「百萬級醫療合作研究計畫」台大雲林分院出資600萬元、虎科及雲科各出資300萬元，將鎖定尖端基礎醫學、無人機醫療應用、科技復健、智慧長照與社區健康管理、病理訊號分析及智慧醫院流程等6大面向，期望縮短研究與臨床之間的距離，讓技術更快落地應用。

三方日前公開這幾年產學合作成果，其中有多項研究已貼近民眾日常就醫需求，包括導入AI與AR的檢驗醫學教學系統、提升長者肌力與認知的互動式圖卡、可即時監測術後狀況的智慧胸腔引流系統，以及協助就醫導航的室內定位技術等。此外，虛擬實境病童照護訓練、可攜式微流道細胞儀、無人機緊急送血技術，以及針對帕金森氏症與阿茲海默症的語義與圖像辨識研究。

雲科大校長張傳育指出，學校在工程與資訊領域具備優勢，透過與醫療端合作，可讓研究更貼近社會需求。虎科大校長張信良則表示，學校長期投入智慧復健與高階醫材研發，透過與醫院鏈結，已建立從機械到臨床的應用體系，未來將持續深化跨域實作能力。

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