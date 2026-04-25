馬鈴薯食安沒「放水」 雙部會掛保證：抽驗6成＋不合格全數銷毀

衛福部長石崇良（左）和農業部長陳駿季合拍影片，強調會嚴格把關進口馬鈴薯的食安安全。（衛福部提供）

〔記者羅碧／台北報導〕近期進口美國加工用馬鈴薯引發食安疑慮，外界關注是否放寬標準，衛福部長石崇良與農業部長陳駿季今透過聯合拍攝影片，強調「食安沒有放鬆」，從輸出前到邊境查驗設下「兩道鎖」，並採高達6成抽驗比例，一旦不合格即整批退運或銷毀，澄清「發芽切除即可販售」等說法為錯誤資訊。

石崇良表示，民眾關心的龍葵鹼（總配醣生物鹼）限量標準「完全沒有改變」，衛福部把關原則維持不變。食藥署在邊境依產品風險進行抽樣檢驗，項目涵蓋農藥殘留、重金屬及總配醣生物鹼等，只要檢驗不合格，就會要求業者退運或銷毀，絕不讓問題產品流入市面。

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陳駿季指出，農業部作為檢疫主管機關，首要任務是維護國內農業生產環境，明確禁止發芽或帶病馬鈴薯輸入，「不會開放發芽馬鈴薯進口」。他說，把關從輸出前就開始，出口到台灣的加工用馬鈴薯，須取得美國檢疫單位核發的證明文件，確認已施用發芽抑制劑，且不得帶有土壤、病蟲害或發芽情形，否則不得出口。

在邊境端，陳駿季說明，業者須向防檢署申請檢疫，檢查內容包括是否附著土壤、是否有病蟲害及是否發芽，整體抽驗比例達6成。若發現發芽，將要求業者提出改善計畫，包括整櫃退運、銷毀，或在封籤狀態下送往指定檢疫區域，在防檢署監督下進行「逐批、逐櫃、逐顆」選別檢查，不合格品將直接銷毀，不會進入加工或市場流通。

石崇良補充，當防檢署發現發芽馬鈴薯時，也會同步通知食藥署加強抽驗，形成檢疫與食安「雙重把關、接力把關」機制。若檢出龍葵鹼超標，同樣是整批銷毀或退運，沒有例外。

針對外界流傳「只要切除發芽部位即可流入市面」的說法，陳駿季強調，這是錯誤訊息。所有不合格馬鈴薯都須依規定處理，不會流入加工程序或市面，相關把關措施甚至比日本與歐盟更為嚴格。

石崇良表示，衛福部將以國人健康為最高原則，持續與農業部跨部會合作，從邊境查驗到後市場抽驗全面把關，確保食品安全。陳駿季也強調，透過輸出前管理與邊境查驗層層防線，可有效阻擋病蟲害與不合格產品進入國內市場。

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