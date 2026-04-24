痛如刀割！電競亞運國手天天打電玩 雙眼驚見上千顆結石

患者右下眼瞼內長了約300顆深淺不一的眼結石。（洪啟庭提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕長時期沉迷3C電玩，容易產生乾眼症並長出眼結石。近期就有亞運電競國手雙眼紅癢、流淚不止且疼痛如刀割，醫師檢查發現其雙眼的上下眼瞼內長了近千顆眼結石，導致嚴重的異物感，麻煩的是，清理後仍有3-5成的患者會復發。

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭指出，家住台南的電競國手因雙眼疼痛就醫，檢查發現雙眼角膜都有輕微撕裂傷，右眼上下眼瞼內有大群的眼結石，淺層與深層估算各約300顆；左眼上下眼瞼內也各有約200顆凹凸不平的眼結石，是造成眼睛紅、癢過敏性結膜炎的主因。後續在手術顯微鏡與輕微麻醉下，以細小針頭將其露出結膜表面的大小結石仔細移除，減少角膜繼續受傷，並恢復視力。

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洪啟庭表示，眼結石是乾眼合併結膜的慢性發炎，再導致結膜上皮細胞殘骸與黏蛋白分泌物堆積而成的硬化鈣化物，並聚集在結膜上。跟腎結石、膽結石成分不同，眼結石不算是石頭，大多數的眼結石沒有症狀，通常不需理會，但是如果發生明顯的異物感、造成角膜破損、慢性發炎就須移除。

根據研究顯示每3人就有1人會有眼結石，洪啟庭說，眼結石的成因以乾眼症為主，長期用眼過度、長揉眼睛、卸妝不乾淨、慢性結膜炎、長時間配戴隱形眼鏡也會造成，一旦以上因素未能改善，就會不斷復發。以這名電競國手為例，因為仍要比賽練習，3個月後再就醫，仍續長出新的眼結石。

洪啟庭提醒，乾眼症與眼結石是如影隨形的。每天使用手機超過6-8小時，約72.7%會出現乾眼，應適度使用3C並注意眼睛的休息與保養。

由於患者用眼習慣未改善，受乾眼症與慢性發炎影響，原本的眼結石經部分清除後，3個月後又冒出更大的眼結石突出。（洪啟庭提供）

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