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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》工程師力不從心 不是壓力大 醫揭「第三者」成關鍵

2026/04/18 16:40

恆昕泌尿科醫師陳鈺昕強調，行房時若力不從心，建議及早尋求泌尿科醫師協助，找出原因、制定治療計畫，才是根本解決的最佳辦法；情境照。（圖取自freepik）

恆昕泌尿科醫師陳鈺昕強調，行房時若力不從心，建議及早尋求泌尿科醫師協助，找出原因、制定治療計畫，才是根本解決的最佳辦法；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕男性關鍵時刻「力不從心」，不少人以為只是壓力大，其實可能還有隱藏問題不自知。恆昕泌尿科醫師陳鈺昕分享，門診有名工程師患者透過網路交了比他小10歲的女友，平時飲食不正常，也沒空運動，導致體重達110kg，雖因身高優勢讓他看不出實際體重，但平時在家「自己來」的表現時好時壞，為了不想讓女友失望而就醫諮詢。

肥胖對性功能5影響

陳鈺昕於臉書粉專表示，肥胖不只會影響健康，其實也會對性功能造成影響，常見的影響，包括：

勃起障礙（陽痿）：肥胖會造成體內慢性發炎，使血管失去彈性（血管硬化），血脂過高也會造成血管因堵塞而狹窄，這兩者都會使陰莖在受到刺激時，無法獲得足夠血液來完成充血，出現勃起困難或硬度不足。

性慾降低：體內脂肪增加時，脂肪組織中的芳香環酶 （Aromatase）會將體內原有的雄性激素（睪固酮）轉化成雌激素，促使雄性激素濃度下降，出現性慾減退甚至影響精子品質。

隱藏性陰莖：因下腹部囤積大量脂肪，導致陰莖根部沒入層層脂肪中，視覺上覺得陰莖變短，也會導致性行為時的有效進入長度縮短，影響親密行為表現。

心因性障礙：肥胖容易導致信心不足、對身材與形象產生焦慮，無形中增加心理負擔與壓力，進而誘發心因性勃起功能障礙。

活動力下降：體重過重會讓全身負擔增加，出現全身血液循環不良，容易出現疲勞或體力續航力較差的情況，使性生活滿意度下降。

至於多胖才會對性功能有影響？陳鈺昕指出，通常可從腰圍、BMI與體脂肪率3項指標判斷。一般來說，腰圍超過90公分、BMI超過24或體脂肪率高於25%，性功能障礙風險就會上升；若BMI超過30，風險更是一般體重者的3倍，重度肥胖者甚至有8成會出現硬度不足或持久度問題。

肥胖改善性功能方式

陳鈺昕表示，肥胖影響性功能的改善方式，以生活型態調整為主，包括飲食控制、規律運動、戒菸、限制酒精及充足睡眠。根據研究，體重減輕5%-10%，有助提升血流效率與睪固酮濃度。此外，藥物、物理治療方式，並伴隨處理高血壓、高血糖、高血脂等問題，也能從根本改善血管健康，降低動脈硬化風險。

陳鈺昕強調，行房時若力不從心，建議及早尋求泌尿科醫師協助，找出原因、制定治療計畫，才是根本解決的最佳辦法。千萬別讓肥胖當第三者，毀了你的「性福」。

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