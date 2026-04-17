16天66件食物中毒 食藥署：無共通供應鏈、非系統性問題

食藥署指出，近來食物中毒各案間並無共通供應鏈，也未發現系統性失靈，事件多屬個別業者管理疏失，民眾不必過度恐慌。（資料照）

〔記者羅碧／台北報導〕近期各地接連傳出食物中毒事件，引發外界關注是否出現食安系統性風險。衛福部食品藥物管理署表示，統計今（2026）年4月1日至16日通報案件共66件，較去年同期50件略增，但經分析各案間並無共通供應鏈，也未發現系統性失靈，事件多屬個別業者管理疏失，民眾不必過度恐慌。

食藥署食品組組長許朝凱指出，從整體數據觀察，今年食物中毒通報件數並未明顯高於往年。以今年前3個月為例，1至3月分別為91件、183件及118件，4月並非全年高峰期。此次案件看似集中，主要與清明連假後氣溫轉為悶熱潮濕，加上聚餐與活動增加有關，若食品保存或製程操作不當，較易導致病原菌滋生，提高食物中毒風險。

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進一步分析中毒原因，許朝凱表示，近期案例以細菌性食品中毒為主，其中又以沙門氏桿菌較為常見。此類病原多與食材處理不當或交叉污染有關，若未落實衛生管理，容易引發群聚感染。

食藥署強調，為預防食品中毒，已加強對業者及地方衛生局宣導，並呼籲務必落實「五要」原則，包括要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要適當保存及要徹底加熱，其中食物加熱至攝氏70度以上，多數病原菌可被有效殺滅。

針對外界建議導入食品技師「簽證制度」，由第三方專業人員進行查核並簽名負責，許朝凱指出，該制度涉及層面廣泛，包括《技師法》規範、簽證責任歸屬及職業排他性等問題，須審慎評估可行性。

他進一步以建築結構簽證為例說明，建物設計圖經技師簽證後即定案並負責安全，但食品生產具有高度變動性，屬於每日動態管理，風險隨製程與環境不同而改變，與建築簽證性質不同。因此若要推動相關制度，須先釐清簽證範圍、適用環節及責任歸屬，食藥署將持續與相關公會研議。

食藥署提醒，隨著氣溫升高及環境濕度增加，食品腐敗與病原菌生長速度加快，若餐點保存不當或製程中發生交叉污染，均可能提高食物中毒風險，呼籲業者及民眾提高警覺，落實食品安全管理，降低發生機率。

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