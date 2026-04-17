自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

16天66件食物中毒 食藥署：無共通供應鏈、非系統性問題

2026/04/17 14:27

食藥署指出，近來食物中毒各案間並無共通供應鏈，也未發現系統性失靈，事件多屬個別業者管理疏失，民眾不必過度恐慌。（資料照）

食藥署指出，近來食物中毒各案間並無共通供應鏈，也未發現系統性失靈，事件多屬個別業者管理疏失，民眾不必過度恐慌。（資料照）

〔記者羅碧／台北報導〕近期各地接連傳出食物中毒事件，引發外界關注是否出現食安系統性風險。衛福部食品藥物管理署表示，統計今（2026）年4月1日至16日通報案件共66件，較去年同期50件略增，但經分析各案間並無共通供應鏈，也未發現系統性失靈，事件多屬個別業者管理疏失，民眾不必過度恐慌。

食藥署食品組組長許朝凱指出，從整體數據觀察，今年食物中毒通報件數並未明顯高於往年。以今年前3個月為例，1至3月分別為91件、183件及118件，4月並非全年高峰期。此次案件看似集中，主要與清明連假後氣溫轉為悶熱潮濕，加上聚餐與活動增加有關，若食品保存或製程操作不當，較易導致病原菌滋生，提高食物中毒風險。

進一步分析中毒原因，許朝凱表示，近期案例以細菌性食品中毒為主，其中又以沙門氏桿菌較為常見。此類病原多與食材處理不當或交叉污染有關，若未落實衛生管理，容易引發群聚感染。

食藥署強調，為預防食品中毒，已加強對業者及地方衛生局宣導，並呼籲務必落實「五要」原則，包括要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要適當保存及要徹底加熱，其中食物加熱至攝氏70度以上，多數病原菌可被有效殺滅。

針對外界建議導入食品技師「簽證制度」，由第三方專業人員進行查核並簽名負責，許朝凱指出，該制度涉及層面廣泛，包括《技師法》規範、簽證責任歸屬及職業排他性等問題，須審慎評估可行性。

他進一步以建築結構簽證為例說明，建物設計圖經技師簽證後即定案並負責安全，但食品生產具有高度變動性，屬於每日動態管理，風險隨製程與環境不同而改變，與建築簽證性質不同。因此若要推動相關制度，須先釐清簽證範圍、適用環節及責任歸屬，食藥署將持續與相關公會研議。

食藥署提醒，隨著氣溫升高及環境濕度增加，食品腐敗與病原菌生長速度加快，若餐點保存不當或製程中發生交叉污染，均可能提高食物中毒風險，呼籲業者及民眾提高警覺，落實食品安全管理，降低發生機率。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中