自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

重度用3C的OL「媽媽手」上身 超音波導引治療解疾患

2026/04/09 10:05

復健部醫師林靖淳指在肌肉骨骼神經疾病的治療應用上，超音波影像扮演重要的角色。（成大醫院提供）

復健部醫師林靖淳指在肌肉骨骼神經疾病的治療應用上，超音波影像扮演重要的角色。（成大醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕40多歲的李小姐是長期使用電腦與手機的上班族，工作中常反覆進行手腕與拇指的動作，近幾個月逐漸出現右側手腕橈側疼痛，起初在工作後感到痠痛，後來連滑手機或扭毛巾等動作，都會明顯疼痛不適，影響生活品質。她自行吃止痛藥效果不彰，到成大醫院復健部檢查、確診是俗稱「媽媽手」的「狹窄性肌腱滑膜炎」。

經醫師詳細評估、並做超音波檢查，發現李女第一背側肌腱室內肌腱腫脹伴隨滑膜發炎，確診是媽媽手的傷病症。醫師建議她接受超音波導引注射治療，症狀逐步緩解，改善日常生活品質。

成醫復健部醫師林靖淳表示，隨著醫療影像技術進步，超音波在肌肉骨骼神經疾病的應用日益重要，它可提供即時動態影像，清楚辨識肌肉、肌腱、韌帶及神經等軟組織結構，不僅可找出疼痛來源，更能定位病灶位置，協助醫師制定合適的治療計畫。

除了診斷外，超音波影像導引更廣泛應用在治療層面。林靖淳說，如進行體外震波治療時，可依據病灶深度調整參數、提升治療針對性，達到精準醫療效果。而在超音波導引注射方面，角色尤為關鍵，醫師可在即時影像監測下，將針頭精準置入病灶治療，避免傷及鄰近重要血管與神經，大幅降低注射帶來併發症的風險。

針對不同疾病，注射治療可選擇合適的方案：●肌腱退化或慢性發炎，可採用葡萄糖水或高濃度血小板血漿（PRP）等增生療法，促進組織自然修復；●周邊神經壓迫症候群，可進行神經解套注射，緩解神經沾黏與壓迫；●退化性關節炎，可注射玻尿酸或類固醇，改善疼痛、提升關節功能；●椎間盤突出或脊椎相關疼痛，可應用硬脊膜外注射或豎脊肌平面阻斷，提供有效疼痛控制。

林靖淳也提醒民眾若出現持續性肌肉骨骼疼痛、關節活動受限、手腳麻木或無力等症狀，應及早就醫接受專業評估。透過影像輔助診斷與治療，結合個別化復健計畫，幫患者改善症狀、重拾健康生活。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中