健康網》胰臟癌潛伏半年以上！ 美網紅醫示警13個變化要注意

不明原因的體重驟降，美國高齡醫學專家麥克．卡特醫師指出，還伴隨著食慾下降，或吃一點就飽，請懷疑自己已有胰臟癌前兆，須提高警覺；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕罹患癌王─胰臟癌的病患，最常在診間問：「醫師，為何沒有辦法早點知道？」美國高齡醫學專家麥克．卡特醫師指出，胰臟癌13個無聲無息的前兆，很多人都視為消化不良、壓力或者是老化，錯過及早治療的黃金時間。

麥克．卡特在YouTube分享，他指出，胰臟癌不是突然出現，只是這些安靜的訊號容易被忽略。胰臟是一個小型器官，位於胃後方。它負責分泌消化酵素，以及調節血糖的胰島素，若有癌細胞會無聲生長，此處沒有痛覺神經，初期更沒有能摸到腫塊。直到劇烈疼痛、明顯體重減輕、黃疸，通常都已經擴散且變大了。

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麥克．卡特表示，85%的胰臟癌被揪出來已是晚期了，但回顧統計數字，70%-80%的早期病例中，微妙的徵兆在診斷前6-18個月就已出現。以下是13個徵兆：

●新發糖尿病：

新發糖尿病，或原有糖尿病突然難以控制者皆是高危險群，主要是胰臟負責分泌胰島素，即便是微小腫瘤也會干擾胰島素產生。根據《臨床腫瘤學期刊》（Journal of Clinical Oncology）期刊報導，4成的胰臟癌患者在診斷前2年內出現新發糖尿病。因此，50歲以上、尤其非肥胖者的新發糖尿病應提高警覺。

●糞便顏色或型態改變：

腫瘤阻塞膽管會讓糞便顏色或型態改變，最常見是顏色變淡、灰白或土色。此外，油膩、漂浮或難沖掉。因為，胰臟無法分泌足夠酵素消化脂肪。根據《腸道》（Gut）期刊指出，42%患者在診斷前數月已有糞便改變，但大多數人會將此問題，歸因於飲食改變、壓力，或是老化導致的消化問題，而不知這不是吃壞肚子的一次性事件，而是日復一日、週復一週持續發生。

有些人會嘗試吃益生菌、改變飲食或服用非處方藥，或許症狀會稍微舒緩，但不會完全消失，因為真正的原因不是腸道菌叢失衡或食物敏感，而是腫瘤造成的機械性阻塞或酵素不足。

如果你發現持續出現蒼白或油膩的糞便，尤其合併本清單中的其他徵兆，請記錄下來。必要時甚至拍照，並帶給你的醫師。

●體重減輕：

不明原因體重下降，原因來自胰臟無法消化食物，導致營養吸收不良及腫瘤本身會消耗能量。根據《美國胃腸病學雜誌》（American Journal of Gastroenterology）期刊指出，6個月體重減少超過5%需檢查。必須留意除了體重下降外，是否有容易飽、輕微噁心、食物味道改變、食慾下降。這些都是溫和但持續的變化。

●持續性消化不良：

因為胰臟位於腹腔深處，緊鄰胃與十二指腸，若發生持續、模糊的上腹不適，麥克．卡特解釋這不是劇痛，而是悶悶的不適。根據《Pancreas》期刊指出，67%患者在診斷前一年有此症狀。

●無皮疹性搔癢：

通常出現在手、腳、手臂或軀幹，但沒有皮疹、蕁麻疹，找不到原因，就算擦了潤膚或抗組織胺都無效，那是因為膽管阻塞，膽汁進入血液，膽鹽沉積在皮膚，刺激神經末梢，造成持續搔癢。根據《Journal of the American Academy of Dermatology》期刊指出，17%患者出現此症狀。

●中背痛：

尤其是夜間加重中背痛，平躺更痛，坐起或前傾會改善。這種背痛常被誤認為姿勢或勞動造成，是因為胰臟位於脊椎前方，腫瘤會壓迫神經，疼痛會放射到背部。根據《World Journal of Gastroenterology》期刊指出，44%患者有此症狀。

●異常疲勞：

麥克．卡特指出，沒有理由的異常疲勞，與一般疲勞不同，即使睡滿8小時仍疲憊，那是因為癌細胞大量消耗能量，身體同時對抗發炎與異常細胞，若消化受影響，能量更不足。根據《Cancer Nursing》期刊指出，82%癌症患者診斷前有疲勞現象。

●食慾減退或容易飽：

患者食慾減退或容易飽，甚至對食物產生噁心感，那是因為腫瘤壓迫胃或影響消化，醫學稱為「早期飽足（early satiety）」。根據《Supportive Care in Cancer》期刊指出，56%患者有此症狀。

●噁心嘔吐：

持續噁心與嘔吐，與消化道阻塞有關，特別是胰頭腫瘤壓迫十二指腸。根據《Digestive Diseases and Sciences》期刊指出，37%患者有此症狀。

●深色尿+淺色糞便：

注意自己的尿液呈茶色或可樂色，糞便變成灰白色，那是因為膽管阻塞，膽紅素進入血液。根據《HPB Surgery》期刊指出，預測值超過70%。

●黃疸：

皮膚與眼白變黃，同樣也是因腫瘤壓迫總膽管導致阻塞，使膽汁無法排出，這通常意味著腫瘤已達到相當大程度。根據《Annals of Surgery》期刊指出，40-70%患者出現。

●憂鬱或焦慮：

胰臟癌的早期警訊或心理共病。《JAMA Psychiatry》期刊指出，許多胰臟癌患者在確診前會出現不明原因的憂鬱、情緒焦慮，這可能與腫瘤代謝物影響腦部、或長期慢性壓力有關。

●血糖變化+腹部不適：

值得注意的是，血糖突然升高（尤其是50歲以上新確診）伴隨不明原因的腹部不適、上腹痛、體重減輕或背痛，是胰臟癌的潛在警訊。根據《Gut》期刊指出，新發糖尿病者3年內約1%罹患胰臟癌（風險提高40-50倍）。

麥克．卡特也提到部分組合型症狀，像是「新發糖尿病+腹部不適」、「體重減輕+食慾下降」、「黃疸+糞便變色」等現象，更要提高警覺。

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