2026最髒蔬果》取樣馬鈴薯 9成使用發芽抑制劑 美免疫醫擔憂傷身

有人把馬鈴薯當主食，不過，在美國克利夫蘭診所家庭醫師科里．費舍爾博士指出，2020年歐盟已規定氯普芬零檢出，但美國當局是獲准使用，他擔憂這會造成血液和內分泌紊亂方面。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕根據美國環境工作組織（EWG）每年都會分析美國農業部（USDA）的抽驗數據，公布農藥殘留最嚴重的「髒髒清單」，馬鈴薯在2025年進榜，今（2026）年名列第11名，但卻發現90%的樣本含有「氯普芬（Chlorpropham）」，這是一種在歐盟已被禁用的發芽抑制劑。

依據2026年美國環保組織「環境工作組織」（EWG）分析了來自美國農業部農藥數據計劃（PDP）的農藥殘留數據，其中包括2026年數據集中的47種水果和蔬菜的5萬4344個樣本。這份清單會確實使得消費者對購買廉價農產品很擔憂，不過可喜的是，他們會更加重視清潔蔬果這件事。

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分析近3年的排名，變動不大，一般認為菠菜與羽衣甘藍類近3年都在前3名。由於葉面廣大且皺褶多，容易吸附農藥，檢測發現菠菜的農藥殘留重量高於其他任何農產品。比較值得注意的是，馬鈴薯在2025年重回榜單，2026年檢測含有「氯普芬」。

根據農業部衛教資料指出，抑芽劑廣泛應用於馬鈴薯長期儲存期間，抑制芽眼發芽，以維持食品品質，延長儲存壽命，它也可用作殺草劑，常用於控制雜草。根據衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）現行《殘留農藥安全容許量標準》，馬鈴薯之氯普芬容許量標準通常為10ppm，建議民眾食用前清洗並去皮。

根據外媒《Nexstar》報導指出，「氯普芬」在1962年註冊使用，根據美國聯邦法規允許馬鈴薯採收後，不得超過30ppm，美國克利夫蘭診所家庭醫師科里．費舍爾博士指出，2020年歐盟已規定氯普芬零檢出，但美國當局是獲准使用，他擔憂這會造成血液和內分泌紊亂方面。

根據癌症關懷基金會衛教資料，營養師簡鈺樺指出，馬鈴薯屬於全穀雜糧類，與飯、麵一樣提供能量。談到馬鈴薯，許多人會想到「抗性澱粉」。不過由於抗性澱粉存在於「生馬鈴薯」，而生馬鈴薯不建議食用。

她舉例，一碗白飯相當於4份澱粉，而便利商店一份約90克的馬鈴薯只含2-3份澱粉，卻能達到相同飽足感，因此相對攝取總熱量較低。但要注意，控制份量也非常重要。

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