健康網》尿尿感覺痛就是性病？ 醫揭包皮龜頭炎常見症狀

專家表示，包皮龜頭炎是男性常見的泌尿問題，常與清潔不當、包皮過長或細菌、黴菌感染有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕部分男性民眾有時會在尿尿時感覺到有點痛，甚至出現紅腫又癢，這時會擔心是不是「感染了什麼病」？泌尿科醫師張英傑指出，包皮龜頭炎是男性常見的泌尿問題，常與清潔不當、包皮過長或細菌、黴菌感染有關，要小心的是很多人因為害羞而拖延治療，結果越來越嚴重。

張英傑於臉書專頁與網站發文分享，包皮龜頭炎就是指男性生殖器的包皮和龜頭部位發生發炎。這個問題可以只發生在其中一個部位，也可能兩個地方都發炎。發生的原因是因為包皮和龜頭之間有個空間，如果清潔不當，這個空間就會變成細菌、黴菌最愛的溫床，包含了溫暖（體溫）、潮濕（汗水、尿液）、有營養（包皮垢）等因素。

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張英傑說明，包皮龜頭炎非常常見，10-20%沒割包皮的男性，一生中至少得過1次，包皮過長的人發生率更高，糖尿病患者抵抗力差，更容易感染。衛生習慣不好亦會讓風險大增。這不是性病，很多人以為是不是「得了什麼病」，其實大部分都是清潔不當或包皮過長造成的。

自我檢測的5方法

張英傑提供民眾自我檢測的5方法：

●龜頭或包皮紅腫

●又癢又痛，摸起來不舒服

●有異味或分泌物

●尿尿時會刺痛

●包皮翻開困難

如果民眾符合上述2項症狀以上，建議要進一步就醫，才不會越來越嚴重。

民眾要如何分辨3種發炎？張英傑表示，龜頭炎只有龜頭發炎，常見症狀為龜頭紅腫、搔癢、疼痛，可能有分泌物；包皮炎只有包皮內側發炎，常見症狀為包皮紅腫、疼痛，翻開困難，可能有分泌物；包皮龜頭炎則是兩個地方都發炎，這也是最常見的情況，常見症狀為兩個地方都紅腫、疼痛，常有分泌物和異味。

關於預防措施，張英傑提醒每天做到這5件事，包括：洗澡時把包皮上翻，用溫水清洗；清洗後要擦乾，不要讓它濕濕的；穿棉質透氣的內褲；不要穿太緊的褲子；運動後要換內褲。

張英傑總結，私密處不適不應因害羞而忽視，及早診斷與治療才能避免病情惡化。建立良好清潔習慣與生活方式，是預防包皮龜頭炎反覆發作的關鍵。

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