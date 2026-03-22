健康網》1顆藍莓補5大器官！ 冷凍後更優 切記別冰過頭

冷凍藍莓鎖住營養素，藥師陳澤鈞指出，一顆小小的藍莓，可以「吃1補5」；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕冷凍藍莓成了美式賣場搶手貨，藥師陳澤鈞指出，一顆小小的藍莓，可以「吃1補5」，同時顧到大腦、心臟、心血管、腸道等健康，而冷凍的花青素吸收率比新鮮的高出25%，識貨的人先搶為快。

陳澤鈞在臉書專頁「肌情藥師-藥師How棒」發文分享，也要注意冷凍後的藍莓最好在6個月內吃完，若儲存時間越長花青素也會逐漸減少，好處也會大打折扣，也不用再清洗，退冰之後即可食用。

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陳澤鈞指出，藍莓最重要的健康好處包括：抗發炎、抗氧化，以及對心血管及血糖調節等。目前國外營養學期刊、哈佛大學都有許多研究背書。他說，身為藥師，這是自己少數會主動推薦食療、不需要另外花錢買保健品的食物之一。

●心血管

攝取藍莓能讓冠心病風險降低約25%，血壓也能跟著降低，研究發現，最快在吃完後幾小時，血管就會開始變得更有彈性。

●大腦

哈佛大學追蹤超過1萬6000人的研究發現，常吃藍莓的人，大腦老化速度慢了將近2.5年。

●腸道健康

藍莓的多酚進到大腸後，會被腸道菌轉化成對全身都有益的活性物質，可以增加腸道裡的好菌數量，身體發炎指數也會跟著降低。

●血糖與代謝

每天攝取150克的藍莓，能降低膽固醇、血糖和血壓，讓代謝症候群風險下降12-15%，主要是因為花青素能減少自由基對血管的傷害，從根源保護你的代謝系統。

●視力保護

研究發現，每天補充藍莓萃取物，約7成受試者改善了眼睛疲勞與霧感，因為花青素能直接保護視網膜的膠原蛋白結構，讓眼睛老得慢一點。

陳澤鈞表示，吃之前可以確認3件事：

1.選冷凍而非冷藏：

選擇-18°C完全冷凍的包裝，花青素保存最完整。

2.勿搭配牛奶：

如果不想單吃，建議搭配無糖優格或燕麥，而牛奶中的蛋白質可能干擾花青素吸收，降低效果，所以較不建議與牛奶搭配。

3.最佳冰用期：

冷凍後6個月內吃完，若儲存時間越長花青素也會逐漸減少，好處也會大打折扣。

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