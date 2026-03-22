自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》過敏體質需調整飲食 營養師建議多吃這些

2026/03/22 09:36

營養師羅晞蕾表示，過敏體質的人，飲食型態多是：蔬菜水果少、加工高油食品多、腸道狀態不太穩定。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

營養師羅晞蕾表示，過敏體質的人，飲食型態多是：蔬菜水果少、加工高油食品多、腸道狀態不太穩定。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕過敏只能吃藥嗎？其實餐盤也很重要。營養師羅晞蕾於臉書專頁「晞蕾營養師的耕耘時光」發文表示，很多人以為「過敏只能靠藥物控制」，但其實飲食也會影響身體的發炎反應與免疫調節。

羅晞蕾表示，過敏體質的人，飲食型態其實都有幾個共通點：蔬菜水果少、加工高油食品多、腸道狀態不太穩定。

當腸道菌相失衡、身體長期處在發炎狀態時，免疫系統就更容易對外界刺激產生過度反應。有幾個飲食方向，對過敏體質的人特別重要：

●膳食纖維與腸道菌相：蔬菜、水果、未精緻的全穀類與豆類能提供膳食纖維，幫助腸道菌相多樣化。研究發現，腸道菌相與免疫調節有密切關係。

●Omega-3 脂肪酸：像是鮭魚、鯖魚、亞麻籽、核桃，有助於平衡身體發炎反應。

●抗氧化營養素：深綠色蔬菜、莓果、柑橘類水果，含有維生素C與多酚類植化素，能幫助身體對抗氧化壓力。

當飲食慢慢調整，會發現過敏的頻率或嚴重程度也跟著改善。當然，飲食不是「治療過敏的唯一方法」，但它確實可以成為幫助身體調整體質的重要支持。很多時候，身體不是太敏感，而是長期缺少讓免疫系統穩定的營養。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中