健康網》過敏體質需調整飲食 營養師建議多吃這些

營養師羅晞蕾表示，過敏體質的人，飲食型態多是：蔬菜水果少、加工高油食品多、腸道狀態不太穩定。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕過敏只能吃藥嗎？其實餐盤也很重要。營養師羅晞蕾於臉書專頁「晞蕾營養師的耕耘時光」發文表示，很多人以為「過敏只能靠藥物控制」，但其實飲食也會影響身體的發炎反應與免疫調節。

羅晞蕾表示，過敏體質的人，飲食型態其實都有幾個共通點：蔬菜水果少、加工高油食品多、腸道狀態不太穩定。

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當腸道菌相失衡、身體長期處在發炎狀態時，免疫系統就更容易對外界刺激產生過度反應。有幾個飲食方向，對過敏體質的人特別重要：

●膳食纖維與腸道菌相：蔬菜、水果、未精緻的全穀類與豆類能提供膳食纖維，幫助腸道菌相多樣化。研究發現，腸道菌相與免疫調節有密切關係。

●Omega-3 脂肪酸：像是鮭魚、鯖魚、亞麻籽、核桃，有助於平衡身體發炎反應。

●抗氧化營養素：深綠色蔬菜、莓果、柑橘類水果，含有維生素C與多酚類植化素，能幫助身體對抗氧化壓力。

當飲食慢慢調整，會發現過敏的頻率或嚴重程度也跟著改善。當然，飲食不是「治療過敏的唯一方法」，但它確實可以成為幫助身體調整體質的重要支持。很多時候，身體不是太敏感，而是長期缺少讓免疫系統穩定的營養。

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