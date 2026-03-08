自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

春寒別急著進補！中醫師提醒「重在疏通」 3原則對抗春季憂悶

2026/03/08 11:44

春天忽冷忽熱，空氣濕度又比較高，容易讓人感到疲倦沉重、頭昏腦脹的情況，中醫師建議此時不應盲目進補，養生的重點應放在疏通。示意圖，圖中人物與內文無關。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕近期時序入春，氣溫卻還沒明顯回暖，近期又有一波東北季風影響台灣，並帶來明顯降溫。中醫師賴睿昕提醒，春天忽冷忽熱，空氣濕度又比較高，容易讓人感到疲倦沉重、頭昏腦脹的情況，再加上壓力、熬夜，容易有情緒起伏、憂悶低落的情況，因此「春天養生不是盲目進補，而是重在疏通。」

賴睿昕解釋，春屬木，對應人體之肝，而連綿春雨則容易助長濕氣，濕氣困脾，便會出現疲倦沉重、頭昏腦脹、食慾不振、腹脹水腫、四肢無力等情形，如果此時再加上壓力大、熬夜多等生活習慣，肝氣鬱結與脾虛濕困交織，更容易出現情緒起伏、易怒焦躁或憂悶低落。

因此，賴睿昕提醒，春天過度進補反而可能壅滯氣機，此時調暢肝氣，使氣血運行順暢，人體才能真正與春天的生發之氣同步，建議民眾把握「飲食宜清淡祛濕」、「作息早睡早起」、「適度運動微微出汗」等春天養生3原則。

賴睿昕說，民眾近期飲食可以多食用健脾利濕食材，如薏仁、山藥、茯苓、白扁豆等，蔬菜則以菠菜、芹菜、春筍為佳，有助肝氣疏達，同時也要避免油炸、甜膩、生冷食物，以免助濕傷脾。

另賴睿昕建議，民眾仍要避免熬夜，早起時可配合伸展運動，幫助陽氣升發，運動時則不宜大汗淋漓，避免耗傷陽氣，散步、瑜伽、太極拳等溫和的運動都很適合春季。

如果還是因為春季氣壓與濕度變化大，感到人精神不濟或情緒低落，民眾可配合芳香療法調整身心節律，比如佛手柑精油、尤加利精油、薰衣草精油、迷迭香精油都是協助緩和春季疲勞的選擇，其中佛手柑精油有助提振精神，薰衣草精油可助安神，迷迭香精油則特別適合應對春睏。

「養生不是對抗季節，而是與天地同行。」賴睿昕強調，情緒若長期鬱積，容易影響身體健康；適時傾聽內心、調整步調，是養生更深層的意義，民眾可在春雨時節進行靜心冥想或書寫心情筆記，讓思緒隨雨水洗滌，當外在萬物復甦，內在也能重新整理與出發。

