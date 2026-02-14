瘦瘦針不只減重 合併黃體素 子宮內膜癌風險大降6成

俗稱瘦瘦針俗稱瘦瘦針的GLP-1受體促效劑（GLP-1RA）合併使用黃體素，可減少子宮內膜癌風險。（魏正宗提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕瘦瘦針減重風靡全球，中山醫藥大學附設醫院教授級過敏免疫風濕科醫師魏正宗與約翰霍普金斯大學，哈佛大學等研究團隊合作，研究發現GLP-1受體促效劑（GLP-1RA，俗稱瘦瘦針）合併使用黃體素，可減少子宮內膜癌風險 66% ，此突破性研究近日登上頂尖期刊《美國醫學會雜誌子刊》（JAMA Network Open）。

魏正宗指出，研究採用大數據回顧性世代研究設計，透過 TriNetX 全球協作網路擷取2005至2022年的電子健康紀錄，納入 44萬4820名患有子宮內膜增生或良性子宮病變（如異常出血、瘜肉）的成年女性，比較4種治療策略對未來來發生子宮內膜癌的機率.

研究結果顯示，合併使用 GLP-1 受體促效劑（GLP-1RA）與黃體素合併療法，罹癌風險比（Hazard Ratio, HR）為 0.34，代表與單用黃體素相比，可降低66% 子宮內膜癌風險。

研究進一步分析合併療法在肥胖患者與非肥胖患者的效果也很好，肥胖患者（BMI > 30）HR 為 0.27；非肥胖患者 （BMI < 30）HR 為 0.28，都比單用黃體素，可降低72%以上風險，即使在子宮內膜增生的高風險族群，也可減少51%的風險（HR 為 0.49）。

另外，合併療法也顯著降低了患者後續接受子宮全切除手術的機率，2年及5年追蹤效果仍減少53%及41%的比例。

魏正宗指出，研究證明針對「良性子宮病變或子宮內膜增生」女性，使用 GLP-1受體促效劑與黃體素的合併療法，能有效降低子宮內膜癌風險。

魏正宗教授指出，這項研究首次發現GLP-1RA 代謝藥物可能透過調節賀爾蒙訊號通路，大幅改善子宮健康狀況，不過目前該領域仍屬於觀察性研究，具有關聯性，不確定有無因果性，未來仍需隨機對照臨床試驗驗證藥物療效與安全性，病患也必須就個別的健康狀況跟主治醫師討論，切勿自行使用藥物。

此研究由魏正宗與約翰霍普金斯大學教授 Edward J. Tanner 、德州理工大學床助理教授顏玎玳臨及哈佛大學研究員謝宜瑾、醫師李勁奕組成的跨國研究團隊。

中山醫學大學附設醫院蔡明哲總院長指出，中山附醫積極推動跨國電子病歷平台，是台灣第一個加入TriNetX 平台之醫院，中山附醫大數據研究團隊在魏正宗領軍之下，已經產出一百多篇重要論文；近年來更積極推動與哈佛大學等國內外名校之跨國合作。

魏正宗指出，研究發現GLP-1受體促效劑（GLP-1RA）合併使用黃體素，可減少子宮內膜癌風險66% 。（魏正宗提供）

