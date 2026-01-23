自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

AI當朋友？ 心理師示警：越用可能越孤單

2026/01/23 15:47

生成式人工智慧（AI）快速普及，愈來愈多人在情緒低潮或人際困擾時，第一時間就是打開聊天機器人傾訴。（路透檔案照）

生成式人工智慧（AI）快速普及，愈來愈多人在情緒低潮或人際困擾時，第一時間就是打開聊天機器人傾訴。（路透檔案照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕生成式人工智慧（AI）快速普及，愈來愈多人在情緒低潮或人際困擾時，第一時間就是打開聊天機器人傾訴，AI「隨時在線、不帶評價、回應即時」的特性，讓不少人把它當作朋友、甚至情感依靠，但心理師提醒，這種看似被理解的陪伴，若過度依賴，反而可能讓人離真實人際關係愈來愈遠。

諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇指出，AI確實能承接情緒、提供回應，短期內有助於紓解壓力，也讓人更容易說出內心話，因為「不用擔心被評價」。但她強調，AI無法取代人與人之間的深層情感連結與歸屬感，若將AI視為關係的替代品，長期可能削弱現實中的人際互動能力，甚至加深孤獨感。

全聯會理事陳劭旻也提醒，AI的回應多半基於演算法與資料分析，看似中立客觀，實際上往往傾向肯定使用者的觀點，可能讓個人的主觀判斷被「強化」。他舉例，若有人對AI說「某個朋友很自私，我不想再跟他互動」，AI可能回應「你的感受是合理的」，表面上是支持，卻可能讓使用者更加確信自己的立場，忽略重新理解他人的可能性，反而加深對立與疏離。

陳劭旻進一步指出，臨床觀察與調查都顯示，愈來愈多人在面對生活困擾時，會先向AI尋求情緒出口，尤其年輕族群更明顯，公會去年針對大學生心理健康的調查中，就有不少學生坦言，會將AI視為情緒抒發或討論問題的工具。

陳劭旻說，關鍵不在於「用不用AI」，而是「怎麼用」，民眾可將AI視為整理情緒與思緒的工具，而非情感關係的替代品，也應嘗試把在AI中的表達帶回現實生活，與真人對話，建立有溫度的人際互動，同時要理解，AI的建議來自大數據，並非絕對的專業判斷，必須保持批判性思考。

諮商心理師張祐瑄則指出，心理諮商的價值在於真實的人際互動，心理師不只提供支持，也會提出不同觀點，協助當事人理解自己與他人的關係。「諮商也許不完美，但卻是真實的。」她強調，AI可以作為短期情緒支持的工具，但若出現長期情緒困擾或重大心理壓力，仍應尋求專業協助。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中