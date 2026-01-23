AI當朋友？ 心理師示警：越用可能越孤單

生成式人工智慧（AI）快速普及，愈來愈多人在情緒低潮或人際困擾時，第一時間就是打開聊天機器人傾訴。（路透檔案照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕生成式人工智慧（AI）快速普及，愈來愈多人在情緒低潮或人際困擾時，第一時間就是打開聊天機器人傾訴，AI「隨時在線、不帶評價、回應即時」的特性，讓不少人把它當作朋友、甚至情感依靠，但心理師提醒，這種看似被理解的陪伴，若過度依賴，反而可能讓人離真實人際關係愈來愈遠。

諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇指出，AI確實能承接情緒、提供回應，短期內有助於紓解壓力，也讓人更容易說出內心話，因為「不用擔心被評價」。但她強調，AI無法取代人與人之間的深層情感連結與歸屬感，若將AI視為關係的替代品，長期可能削弱現實中的人際互動能力，甚至加深孤獨感。

全聯會理事陳劭旻也提醒，AI的回應多半基於演算法與資料分析，看似中立客觀，實際上往往傾向肯定使用者的觀點，可能讓個人的主觀判斷被「強化」。他舉例，若有人對AI說「某個朋友很自私，我不想再跟他互動」，AI可能回應「你的感受是合理的」，表面上是支持，卻可能讓使用者更加確信自己的立場，忽略重新理解他人的可能性，反而加深對立與疏離。

陳劭旻進一步指出，臨床觀察與調查都顯示，愈來愈多人在面對生活困擾時，會先向AI尋求情緒出口，尤其年輕族群更明顯，公會去年針對大學生心理健康的調查中，就有不少學生坦言，會將AI視為情緒抒發或討論問題的工具。

陳劭旻說，關鍵不在於「用不用AI」，而是「怎麼用」，民眾可將AI視為整理情緒與思緒的工具，而非情感關係的替代品，也應嘗試把在AI中的表達帶回現實生活，與真人對話，建立有溫度的人際互動，同時要理解，AI的建議來自大數據，並非絕對的專業判斷，必須保持批判性思考。

諮商心理師張祐瑄則指出，心理諮商的價值在於真實的人際互動，心理師不只提供支持，也會提出不同觀點，協助當事人理解自己與他人的關係。「諮商也許不完美，但卻是真實的。」她強調，AI可以作為短期情緒支持的工具，但若出現長期情緒困擾或重大心理壓力，仍應尋求專業協助。

