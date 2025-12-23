自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

控血糖太緊反而更危險？ 低血糖無感症恐突然昏倒

2025/12/23 15:23

郭綜合醫院內分泌科主治醫師蔡孟潔提醒，低血糖無感症恐突然昏倒，糖友反覆低血糖要放寬控糖並加密監測，善用連續血糖監測器警報，駕駛前血糖至少90再上路。（郭綜合醫院提供）

郭綜合醫院內分泌科主治醫師蔡孟潔提醒，低血糖無感症恐突然昏倒，糖友反覆低血糖要放寬控糖並加密監測，善用連續血糖監測器警報，駕駛前血糖至少90再上路。（郭綜合醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕血糖控得愈緊愈好未必更安全。郭綜合醫院內分泌科主治醫師蔡孟潔提醒，反覆低血糖可能導致低血糖無感症，身體警訊變鈍，甚至突然昏倒。

蔡孟潔說，血糖低於70mg/dL且出現虛弱、冒冷汗、發抖、心悸、頭暈等不適，就要提高警覺，嚴重低血糖可能意識不清或昏迷，並增加跌倒與交通意外風險，低血糖無感症是長期反覆低血糖後，身體對低血糖的敏感度下降，症狀變不明顯。若曾發生突然昏沉或無預警低血糖，可與醫師討論暫時放寬血糖控制目標並增加監測頻率，約2到3週有機會逐步恢復警覺。

蔡孟潔提醒，常見原因包括藥物或胰島素劑量過高、延後用餐、餐期不規律、劇烈運動、空腹飲酒或生病食慾差。若量到血糖低於70mg/dL，可依15法則補充約15公克糖分，15分鐘後再測一次，仍偏低就再重複。若患者意識不清或無法吞嚥，切勿強行餵食，以免嗆咳，應立即送醫。巧克力或冰淇淋等高油脂食物也不適合急救，可能拖慢血糖回升。

她建議定時定量用餐、按時服藥並更密集監測血糖，運動前後與睡前都要留意，生病或食慾不佳時也可與醫師討論用藥調整。她說，連續血糖監測器可全天追蹤血糖並在低血糖時警報，幫助降低無感症風險。她也提醒，駕駛前先驗血糖，至少90以上再上路。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中