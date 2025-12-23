控血糖太緊反而更危險？ 低血糖無感症恐突然昏倒

郭綜合醫院內分泌科主治醫師蔡孟潔提醒，低血糖無感症恐突然昏倒，糖友反覆低血糖要放寬控糖並加密監測，善用連續血糖監測器警報，駕駛前血糖至少90再上路。（郭綜合醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕血糖控得愈緊愈好未必更安全。郭綜合醫院內分泌科主治醫師蔡孟潔提醒，反覆低血糖可能導致低血糖無感症，身體警訊變鈍，甚至突然昏倒。

蔡孟潔說，血糖低於70mg/dL且出現虛弱、冒冷汗、發抖、心悸、頭暈等不適，就要提高警覺，嚴重低血糖可能意識不清或昏迷，並增加跌倒與交通意外風險，低血糖無感症是長期反覆低血糖後，身體對低血糖的敏感度下降，症狀變不明顯。若曾發生突然昏沉或無預警低血糖，可與醫師討論暫時放寬血糖控制目標並增加監測頻率，約2到3週有機會逐步恢復警覺。

請繼續往下閱讀...

蔡孟潔提醒，常見原因包括藥物或胰島素劑量過高、延後用餐、餐期不規律、劇烈運動、空腹飲酒或生病食慾差。若量到血糖低於70mg/dL，可依15法則補充約15公克糖分，15分鐘後再測一次，仍偏低就再重複。若患者意識不清或無法吞嚥，切勿強行餵食，以免嗆咳，應立即送醫。巧克力或冰淇淋等高油脂食物也不適合急救，可能拖慢血糖回升。

她建議定時定量用餐、按時服藥並更密集監測血糖，運動前後與睡前都要留意，生病或食慾不佳時也可與醫師討論用藥調整。她說，連續血糖監測器可全天追蹤血糖並在低血糖時警報，幫助降低無感症風險。她也提醒，駕駛前先驗血糖，至少90以上再上路。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法