健康網》紳士阿伯肛門癢 醫：用免治馬桶掌握5口訣「短低弱乾濕」

〔健康頻道／綜合報導〕一位紳士級老先生走進診間，述說著難言之隱，誤為痔瘡所害，造成肛門搔癢，令他很困擾，博田國際醫院胃腸肝膽科主治醫師吳宗勤直指，免治馬桶可能是元凶，因為過度清潔造成「肛門搔癢」無法治癒的主因。

吳宗勤在臉書專頁「腹內的日常 吳宗勤醫師」指出，隨著衛生觀念提升，免治馬桶（Washlet）已成為許多家庭與公共場所的標準配備，甚至在某些公廁中也會放置免治馬桶。但過度清洗導致的肛門皮膚問題，可能是「免治馬桶症候群」上身。

因為破壞皮脂膜，吳宗勤說，肛門周圍的皮膚比臉部更薄、更脆弱，頻繁使用溫熱水沖洗，若皮膚失去油脂後會變得乾燥、產生肉眼看不見的細微裂痕，引發接觸性皮膚炎。

可能有些人在沖洗後若未徹底吸乾水分，肛門皺褶處會長期處於潮濕狀態。提供念珠菌（Candida）等黴菌絕佳的生長環境，這類感染的典型症狀就是「超級癢」。

再來有些人超愛用高水壓沖洗，吳宗勤表示，長期衝擊會造成角質層受損，甚至引發「潰瘍」，長期下來可能使括約肌對便意的敏感度降低，甚至導致滲便，糞水滲出又進一步刺激皮膚，形成惡性循環。

至於如何正確使用免治馬桶？吳宗勤提出5大步驟，才能遠離「免治馬桶症候群」：

●時間要短：

沖洗時間控制在5-10秒內。

目的僅是「沖掉殘便」，而非「洗到完全無菌」。

●溫度要低：

切勿用熱水燙患部來止癢（這會讓皮膚更乾）。水溫應設定在接近體溫或微涼。

●水壓要弱：

請始終使用「最弱」或「柔和」模式。

絕對禁止將水柱對準肛門口內部進行「灌腸」。

●按壓吸乾：

沖洗後，必須使用衛生紙「輕輕按壓」吸乾水分。切勿用力摩擦，也避免使用含有酒精或香精的濕紙巾，以免二度刺激。

●適度保濕：

若皮膚已感到乾癢，清潔並擦乾後，可薄塗一層凡士林（Vaseline）鎖住水分並阻隔糞便與皮膚接觸。

