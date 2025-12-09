健康網》糞便黏馬桶怎麼了？ 專家分析該注意的腸道問題

專家指出，如果民眾經常在如廁後留下一道「泥石流」般的便便痕跡，那可能代表你的腸道有狀況；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人都有過這樣的情況，好不容易上完廁所，按下沖水鍵，卻發現沖了2次水，馬桶上依然留著一條醒目的棕色糞便痕跡。無論你多麼拼命地反覆沖水、越來越心急，那道痕跡就是紋風不動，最後只能無奈認輸，伸手拿起刷子和漂白水用力刷洗，才總算把殘留糞便沖走。

《UNILAD》報導，沒有人會喜歡這種時刻，還好大多時候並不常發生。有專家指出，如果你經常在如廁後留下一道「泥石流」般的痕跡，那可能代表你的腸道狀況不太理想。

事實上，這樣的情況可能代表幾種問題，但專門研究消化系統疾病的執業護理師布琳．迪桑提斯（Bryn DeSantis）表示，其實有方法可以改善。

●飲食中的脂肪

吃下去的東西，最後都會以某種形式離開身體，而我們吃的食物，當然也會影響馬桶裡的「成果」。如果你的飲食中含有大量脂肪，就可能導致更多脂肪隨糞便排出，進而讓馬桶上更容易留下痕跡。

迪桑提斯表示：「含高脂肪的糞便通常顏色較淡、質地鬆散、且會浮在水面上。」因此，如果你發現這種情況，或許可以檢視自己的飲食，看看是否有像油炸物這類食物可以減少攝取。

●黏液

沒有人想面對「帶黏液的大便」，但這可能代表腸道出了些狀況。迪桑提斯說，帶有明顯黏液且黏在馬桶上的糞便，常見於腸躁症患者（IBS）身上。

這也可能是乳糖不耐症、痔瘡或囊性纖維化等疾病的徵兆。如果民眾感到擔心，最好還是諮詢醫療專業人員。

●潰瘍

不幸的是，糞便黏在馬桶上也可能是嚴重問題的徵兆。如果你的大便呈現黑色、像瀝青般黏稠，這可能代表體內有出血情況。迪桑提斯表示：「上消化道出血會讓糞便呈現瀝青般的顏色和質地，氣味也會更強烈。」

那這又代表什麼呢？其中一種可能就是潰瘍。如果民眾在大便中看到這種狀況，最好立刻就醫。

●胰臟

這部分與我們之前提到的「高脂肪糞便」問題有關。胰臟幫助身體分解脂肪，因此如果你發現自己排出的糞便含脂量高，但飲食中並未攝取過多脂肪，這可能代表胰臟出了問題。

迪桑提斯表示：「胰臟功能不足的人，無法產生足夠的消化酵素來分解食物中的脂肪和其他必需營養素。這時糞便通常呈黃色，並可能黏在馬桶上，留下黃色痕跡。」

迪桑提斯總結，如果你只是偶爾在方便後需要刷洗馬桶，這可能沒什麼好擔心的。但是，如果這種情況頻繁發生，那麼可能就需要重視了。最好到醫院進一步檢查，以確定是否有問題，如果有問題，將能進一步查出是什麼原因造成的。

