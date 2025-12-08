每天3到4杯咖啡「年輕5歲」？ 研究：有助延緩特定族群細胞老化

最新研究指出，在特定精神疾病患者族群中，每天飲用3到4杯咖啡與較長的端粒有關，這意味著細胞生物年齡可能較年輕；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕每天3到4杯咖啡，可能有助於延緩特定族群的細胞老化。發表於《英國醫學期刊：心理健康》（BMJ Mental Health）的最新研究指出，在嚴重精神疾病患者身上，適量飲用咖啡者的「端粒」長度，與完全不喝者相比，相當於生物年齡年輕了約5歲。

據權威科普網站《SciTechDaily》報導，這項研究聚焦於人體染色體末端的「端粒」（telomeres）。端粒的作用就像鞋帶末端的塑膠套，能保護染色體免於磨損。隨著年齡增長，端粒會自然縮短，而這種老化過程在患有思覺失調症（schizophrenia）或雙相情緒障礙症（bipolar disorder）等患者身上，往往發生得更快。

為此，研究團隊分析了「挪威主題組織精神病研究」（TOP）中436名參與者的數據，試圖釐清咖啡攝取量與端粒長度的關聯。受試者包含259名思覺失調症患者與177名情感性疾患患者。

研究發現，咖啡攝取量與端粒長度呈現「J型曲線」關係。每天飲用「3到4杯」咖啡的受試者，其端粒長度明顯長於不喝咖啡的人。在排除年齡、性別、吸菸習慣及藥物治療等變數後，研究人員估計，這群適量飲用者的端粒狀態，相當於生物年齡年輕了約5歲。

然而，過量飲用並無助益。數據顯示，每天飲用「5杯或以上」的人，並未展現出延長端粒的效果。這3到4杯的份量，也符合美國食品藥物管理局（FDA）建議的每日咖啡因攝取上限。研究人員推測，這可能與咖啡中富含的抗氧化與抗發炎成分有關，有助於保護細胞。

屬觀察性研究 不代表對一般大眾有效

儘管數據顯示關聯性，研究團隊強調這是一項「觀察性研究」，無法證明直接因果關係。此外，該研究僅針對嚴重精神疾病患者，結果未必能直接推論至一般健康大眾。研究團隊認為，這項發現提供了飲食與生物標記關聯的新線索，未來或可用於探索維持細胞健康的相關機制，但仍需更多實驗驗證。

