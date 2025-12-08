健康網》小事爆炸不是你的抗壓力不足 醫揭不內耗的「養腦法」

專家表示，身體怕的不是忙，是不知道接下來會怎樣。如果想養腦，不妨讓日子有固定作息與節奏，圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？睡不深、心很煩，甚至小事就覺得快要撐不下去，這並非抗壓性不好，而是大腦長期處在高耗能狀態才導致的結果。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，大腦喜歡日子有節奏，有固定作息，這樣一來，大腦會慢慢放鬆下來，精神內耗也會降低。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，很多人應該會發現，當日子有節奏、作息比較固定時，大腦真的比較安靜，精神沒那麼內耗，情緒也比較穩定。這並不是巧合，而是與大腦的天生特性有很大的關係。換言之，身體最怕的不是忙，是不知道接下來會怎樣。

他接著說明，2025年刊登在Neuroscience Research的一篇綜述解釋了其中的原理：人腦本來就是靠「結構」與「預測」在維持穩定，一旦生活變得好猜、好預測，大腦就會慢慢放鬆下來。

他還提到，人類的大腦不是被動接收世界，而是一個會不斷預測下一步的器官。聽一句話、聽一首歌、看一個數字序列，大腦都會先在心裡「預演」接下來該發生什麼。這套機制在神經科學中稱為預測式處理。當生活有固定脈絡、有重複節奏，大腦的預測容易成功，神經能量消耗就會降低，人自然比較穩。反過來，當日子作息不規律又亂成一團，大腦老是猜錯，就會默默累積壓力。

張家銘解釋，規律生活其實是在幫大腦建立「可以預期的序列」，例如，固定起床的時間、固定第一餐的時間、固定入睡流程等，這些看似簡單的事情，等於在替神經系統鋪一條好走的路。負責結構整合與預測的重要腦區「下額回」，其在有節律的環境下，工作負擔明顯降低。臨床上的表現會是，睡眠變深、情緒穩定，或是慢性疲勞也會逐步改善。

根據這個研究，張家銘提供給民眾在生活上的建議：如果想養腦，選能陪著走一段時間的活動，而不是只追求即時刺激。有系統地學一樣東西、每天固定時間練一點點，比一次爆量有效多了。像是彈琴、唱歌、學外語、跳舞、規律運動等，這樣做的本質，是讓大腦完成一次又一次成功的預測循環。

張家銘提醒，要小心社群平台的短影音與碎片化資訊，因為這些內容對大腦來說是完全相反的刺激。原因出在內容隨機、節奏破碎，幾乎沒有連續性，大腦很難形成長程預測，結果就是一直產生預測誤差、一直耗能。這也是為什麼很多人察覺到，明明只是滑手機，卻越滑越累、心裡更空。

