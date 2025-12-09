健康網》別讓骨骼成了危老建築 醫談骨質疏鬆預防

台北馬偕紀念醫院神經外科主治醫師林新曜呼籲，別讓骨骼變成危老建築。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕我國髖部骨折發生率為亞洲第一，且髖部骨折死亡率極高，別讓骨骼成為危老建築！台北馬偕紀念醫院神經外科主治醫師林新曜在臉書粉專「林新曜醫師」與部落格說明，骨質疏鬆猶如危老建築，可能讓你一旦跌倒，就需要臥床。

林新曜表示，骨鬆治療就像結構補強，如何「開源節流」存骨本？他說明，骨質疏鬆被稱為「沈默的殺手」，在第一次骨折前，通常完全沒有症狀。同時，台灣的髖部骨折發生率高居亞洲第一！一旦發生髖部骨折，一年內的死亡率高達20%，甚至比許多癌症還可怕，建議把骨骼想像成一棟「老房子」。

骨質疏鬆症：就像鋼筋水泥被白蟻蛀蝕，結構正在迅速腐朽。

脆性骨折：就像房子遇到輕微地震（例如只是站著跌倒），就發生倒塌。

DXA檢查：就像結構技師用儀器測量這棟房子的耐震係數（T score）。

誰是高危險群？符合任一項都要提高警覺：停經後婦女（雌激素下降導致骨質流失加速）、體重過輕（< 58公斤）、父母有髖部骨折病史、長期使用類固醇。

「全方位結構補強」計畫

基礎工程（生活保養）：

補鈣：每天 1000~1200 mg（牛奶、芝麻、豆製品）。

維生素D：每天 400~1000 IU，幫助鈣質搬運。

負重運動：給骨頭壓力，它才會長得硬朗。

專業補強（藥物治療）： 如果是高風險族群，單靠吃鈣片是不夠的！需要藥物介入：

開源（合成代謝劑）：刺激骨頭生長，快速拉高骨密度。

節流（抗吸收劑）：減緩流失速度，守住現有地基。

林新曜表示，骨鬆是慢性病，治療不能「做一休一」。特別是使用特定藥物（如 Denosumab）切勿自行停藥，否則骨折風險會反彈暴增。「別等到房子塌了才想修！現在就檢視你與家人的骨骼健康。」

