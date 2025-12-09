自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》 當季蔬果比一比 營養師：「它」維生素C高又抗癌

2025/12/09 06:24

營養師彭逸珊指出，草莓富含維生素C具防癌效果。（圖取自freepik）

營養師彭逸珊指出，草莓富含維生素C具防癌效果。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大家知道當季蔬果比較好，但在購買時難免會摻雜些喜好。營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」整理出，秋冬限定食材，不只當季新鮮，營養也超給力，不妨從這些食材補充營養素。水果類如：柿子、橘子、棗子、草莓；蔬菜類：茼蒿、芥藍、高麗菜等。其中草莓富含維生素C，具防癌效果，茼蒿低熱量、助穩血壓。

秋冬當季蔬菜

柿子：富含維生素A，幫助眼睛、黏膜健康，也可預防夜盲症。

橘子：富含膳食纖維，幫助排便順暢，尤其一絲一絲的「橘絡」千萬別剝掉。

棗子：屬低GI水果，具有抗氧化能力，且熱量低（1顆約30kcal），減脂期也能安心吃。

草莓：富含維生素C（69.2mg/100g），具有抗氧化、防癌效果。

營養師彭逸珊指出，茼蒿富含鉀，可以幫助穩血壓、消水腫，減重期間千萬別錯過。（資料照）

營養師彭逸珊指出，茼蒿富含鉀，可以幫助穩血壓、消水腫，減重期間千萬別錯過。（資料照）

茼蒿：冬天限定蔬菜，熱量超低（13kcal/100g）且富含鉀，可以幫助穩血壓、消水腫，減重期間千萬別錯過。

芥藍：鈣質非常豐富，每100克即有181毫克鈣質，是補鈣好食材。

高麗菜：冬季盛產高麗菜，含有蘿蔔硫素可幫助抗氧化，維生素U則對胃部友善。

菠菜：富含維生素A可幫助眼睛健康，豐富的葉酸和紅血球健康有關。

彭逸珊提到，雖然很多食物一年四季都有，但可以在當季盛產時享受，不僅價格划算、營養豐富，甚至可以減少碳足跡，為地球盡一份力。

