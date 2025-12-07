健康網》大腦最好的抗老藥！ 復健醫籲長輩：適量運動讓你更年輕

復健科醫師建議長輩若能做點運動，將能讓自己神采奕奕。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕想要在70歲後展開全新人生，真正做到「人生70才開始」，就要這麼做！疼痛職人診所院長徐子恆在臉書粉專「徐子恆醫師 Dr. Hsu 復健專科」談到，他的個案中，有不少70到90歲的，為何有些人看起來已經歷經風霜傷痕累累；有些人充滿活力看起來就像50到60歲而已？

徐子恆表示，研究證實「運動」就是大腦最好的抗老藥！當你在跑步、深蹲、飛輪、打球時，你的骨骼肌不只是「在動」，它正在主動 釋放訊息給大腦。這種科學家稱為「肌肉－大腦交談」（Muscle–Brain Crosstalk）。肌肉會釋放一種訊息分子叫「肌肉激素」（Myokines），它們能穿過血液到大腦，增強學習、記憶與情緒管理能力。其中最重要的物質就是「BDNF」（大腦衍生神經滋養因子）。

請繼續往下閱讀...

你覺得這只是研究理論？其實真的有數據。研究發現：只要一次有氧運動，血液中的 BDNF 就能 上升約 30%（平均數值，依研究不同約+20%～+35%）。另一個分析共1,111名參與者的綜合結果顯示：不論是單次或長期運動，BDNF 都會顯著提高（中等效應值），而且不是只有數字變好。研究顯示12週到12個月的規律運動後，海馬體（記憶中心）體積會明顯增加，認知測驗中的「記憶與執行」功能也變得更好。這就是為什麼運動完，你會覺得思緒更清楚、心情更穩、睡眠更好。

運動對大腦的修復功能仍持續進行：長新腦細胞（神經新生）、強化神經連結（提升可塑性）、降低神經發炎、保護血腦屏障不提早退化、加速清除 β 類澱粉蛋白（延緩失智）。這些運動，你就做得到：

・快走 20–30 分鐘

・上下樓梯代替電梯

・深蹲、弓箭步各 2 組

・跳舞、打球、伸展都算

・拿水瓶當啞鈴也可以

手機前的你現在做一下，都在替10年後的你，投資認知能力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法