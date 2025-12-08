自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》大雪來了！ 寒冬暖身、增免疫這樣做勝過喝補湯

2025/12/08 20:16

澄品中醫指出，大雪到，天氣愈來愈冷，免疫力也跟著下降，除按摩穴位暖身補氣，也要注意保暖、多休息，有助補腎護陽；情境照。（圖取自freepik）

澄品中醫指出，大雪到，天氣愈來愈冷，免疫力也跟著下降，除按摩穴位暖身補氣，也要注意保暖、多休息，有助補腎護陽；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大雪節氣今（7）日到來，代表寒冬正式來臨，也是進補與養腎的黃金時機。澄品中醫指出，當天氣愈來愈冷時，身體陽氣容易外散，免疫力也會跟著下降。因此，建議此時可透過養生及簡單按摩腎俞、足三里、關元、大椎等穴位，有助暖身補氣、提升抵抗力，如同幫身體開啟暖爐，勝過喝補湯，也能趕走冬季帶來的不適。

澄品中醫於臉書專頁「澄品中醫」發文分享，依中醫觀點，大雪養生重點在於補腎護陽，溫陽進補，驅散寒氣。此外，暖身從腳開始，也要把腳照顧好；並提醒少生氣、多休息，有助養精氣神。另，冬天屬「藏」，身體需要多休息，建議提早上床休息，減少過度消耗，也能讓腎精好好收藏。

除此之外，中醫尤其推薦以下4個簡單實用的「大雪必按穴位」，每日簡單花費1分鐘，也能讓身體暖和起來：

腎俞—補腎強腰、提升免疫：位於腰部第2腰椎棘突旁開約2指寬處；長期覺得腰痠、手腳冷、精神不濟的人最適合。腎為先天之本，按腎俞能助腎氣更穩、身體更有元氣。

足三里—補氣健脾，強身健體：位於膝蓋下約3寸、脛骨外側凹陷處；俗云：「常按足三里，勝喝補藥一大碗」不是沒道理，此穴位可提升消化吸收、強化免疫力，也是一年四季都值得按的超級穴位。

關元—固本培元，溫腎補氣：位於肚臍下3寸處；冬天特別容易手腳冰冷、氣虛疲倦、腸胃冷縮。按關元就像幫身體的「暖爐」開啟電源，有助補元氣、養正氣、提升體力。

大椎—換季必按，散寒解表：位於脖子後方第7頸椎隆起處；大椎是身體的「免疫開關」。按、拍、熱敷都能幫助散風寒，特別適合容易肩頸緊、怕冷、容易感冒的人。

中醫強調，除了每天簡單利用1-3分鐘按壓這4個穴位，就能讓身體暖起來，抵抗力跟著升級外，日常保持規律作息、適度補充溫熱食物，順著季節調養，整個冬天都能過得舒服又有精神。

大雪節氣時，澄品中醫推薦日常保健必按4穴位，有助身體暖和、增強免疫力。（圖取自澄品中醫臉書）

大雪節氣時，澄品中醫推薦日常保健必按4穴位，有助身體暖和、增強免疫力。（圖取自澄品中醫臉書）

