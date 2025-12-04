自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

生成3D模型僅3分鐘！台灣AI技術4友邦簽署合作意向 驚豔醫療科技展

2025/12/04 15:20

智捷醫學科技業務部總經理孫繼宏（右）指出，透過AI運算，原本黑白灰階的CT、MRI影像，可在3至5分鐘內轉換為彩色3D立體模型。（記者邱芷柔攝）

智捷醫學科技業務部總經理孫繼宏（右）指出，透過AI運算，原本黑白灰階的CT、MRI影像，可在3至5分鐘內轉換為彩色3D立體模型。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕2025台灣醫療科技展今（4日）登場，智捷醫學科技（IntelliGen Technology）發表全球創新的AI醫療影像3D標準化成果與混合實境（MR）應用，並宣布與德國柏林idalab GmbH.展開技術合作，共同開發「3D影像理解＋自動文本生成」AI模型，同時也與聖文森、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、吐瓦魯等友邦代表簽署智慧醫療合作意向書，推動臨床判讀、醫學教育與遠距醫療應用，為台灣AI醫療影像輸出立下新里程碑。

智捷醫學科技業務部總經理孫繼宏指出，透過AI運算，原本黑白灰階的CT、MRI影像，可在3至5分鐘內轉換為彩色3D立體模型，醫師能自由旋轉、放大與標註病灶，更直觀掌握腫瘤、血管或骨裂的空間關係，加速診斷與治療決策。3D影像也讓病人能清楚理解病情與手術範圍，不再只能「看不懂影像、點頭同意」，實質參與醫療決策。

衛福部次長莊人祥出席發表會時指出，AI與3D影像正重新定義臨床診斷、手術規劃與醫學教育，但能否真正落地，關鍵在於標準化。他強調，若缺乏一致的資料格式、標註方式與可被驗證的臨床邏輯，科技將難以跨院使用，更無法納入制度與健保體系。

莊人祥透露，衛福部已採用 Anatomy Cloud GPT 制定影像標準，提供醫學中心使用，並規劃於2026年協助醫院導入新一代影像系統，目前已在台大醫院體系與馬偕紀念醫院展開應用。他認為，台灣率先推動AI醫療影像3D標準化，不只是技術突破，更是醫療制度革新，讓臨床資料可流通、影像可共享、AI模型得以互認。

台大醫院院長余忠仁表示，台大已將 Anatomy Cloud GPT 應用於術前規劃、術中輔助與醫病溝通，是全台累積3D AI手術案例最多的醫學中心；馬偕紀念醫院也分享，已將彩色3D影像流程整合至院內PACS系統，讓臨床醫師在日常判讀中即可自動取得3D影像，成為推動3D標準化的重要示範。

智捷醫學科技董事長孫繼信提到，智捷預計明（2026）年3月在日本成立分公司，作為海外市場的第一個前進基地，並將拓展至亞太與歐洲市場，打造跨國醫療AI生態系，讓台灣自主AI醫療影像技術，從臨床現場走向國際。

智捷醫學科技發表全球創新的AI醫療影像3D標準化成果與混合實境（MR）應用，並宣布與德國柏林idalab GmbH.展開技術合作，同時也與聖文森、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、吐瓦魯等友邦代表簽署智慧醫療合作意向書。（記者邱芷柔攝）

智捷醫學科技發表全球創新的AI醫療影像3D標準化成果與混合實境（MR）應用，並宣布與德國柏林idalab GmbH.展開技術合作，同時也與聖文森、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、吐瓦魯等友邦代表簽署智慧醫療合作意向書。（記者邱芷柔攝）

