健康網》冬天皮膚乾又癢 5大營養降敏、抗炎穩住水嫩肌

營養師張馨方表示，皮膚乾癢切勿只靠擦保養品，日常飲食多攝取富含Omega-3脂肪酸、維生素C、E等食材，更能穩住肌膚保水屏障；示意圖。

〔健康頻道／綜合報導〕冬天一到，皮膚就開始乾癢抓不停嗎？營養師張馨方表示，皮膚乾癢切勿只靠擦保養品，建議日常飲食補對Omega-3脂肪酸、維生素C與E、益生菌、高水分蔬果等5大營養素，有助達到抗炎、降敏、修護等作用，更能從底層穩住肌膚的保水屏障。

張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文指出，冬季氣溫低，濕度下降，皮脂分泌減少，角質層容易出現微小裂縫，造成水分流失，刺激物滲入，便容易產生癢、脫屑、緊繃等不適。想改善乾癢不適，建議從以下「內外兼顧」的營養補充做起：

●Omega-3脂肪酸打造肌膚的抗炎保護傘：Omega-3脂肪酸能降低皮膚發炎反應，改善乾燥、脫皮與敏感狀況。鮭魚、鯖魚、亞麻籽、核桃等食材中均富含，飲食攝取不足者，也可考慮攝取藻油（素食者）或魚油。

●維生素E強化皮脂膜、減少乾裂：維生素E是脂溶性抗氧化物，有助皮膚維持彈性與保濕力。包括：杏仁、葵瓜子、橄欖油、酪梨等食物中均有；並提醒堅果每天吃一小把即可，且以無調味為主，避免熱量超標。

●維生素C促進膠原蛋白生成：膠原蛋白需要維生素C參與合成，肌膚結構支撐力夠，水分更不易流失；日常可攝取芭樂、奇異果、甜椒、柑橘類等食材補充。

●益生菌改善屏障、降低敏感：研究顯示，腸道菌相與肌膚狀態密切相關，補充益生菌可調節免疫反應，降低乾癢與紅疹問題發生，食物來源如：優格、優酪乳、發酵食物等均富含。

●高水分的蔬果從飲食補充內在保濕：冬天不易流汗，往往讓人忘記補充水分。因此，建議可多攝取含水量多的蔬果，如：小黃瓜、番茄、梨子、白蘿蔔、蘋果等。

此外，張馨方也提出3個冬季保濕營養重點：1.每天油脂攝取要適量，不要完全無油；2.冬季可增加煲湯、燉菜料理，補水又溫潤；3.皮膚乾癢嚴重者應注意鐵質、鋅等微量元素是否攝取不足。

張馨方強調，冬天皮膚乾癢不是宿命，只要補對營養、調整飲食，就能讓肌膚穩穩好過冬。

