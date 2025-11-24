自由電子報
健康 > 杏林動態

健康網》台灣醫療科技展年底壓軸 日本醫療中心首參展

2025/11/24 16:03

日本中部國際醫療中心於2022年成立，病房採飯店式，首次來台參加醫療展。（生策會提供）

日本中部國際醫療中心於2022年成立，病房採飯店式，首次來台參加醫療展。（生策會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣醫療展場場爆棚，吸引日本中部國際醫療中心將於12月4-7日，參加在南港展覽館一館舉辦的「台灣醫療科技展」。

中部國際醫療中心在日本屬於走國際化風格的醫療院所，設有7種語言醫療翻譯團隊，除了引進先進設備，並採用飯店般的空間，可容納502床，不少海外患者前往接受治療與健檢。

首次來台參加由生策會主辦的「台灣醫療科技展」，中部國際醫療中心將秀出最適合台灣人的醫療服務，並由中部國際醫療中心理事長、醫學博士山田實紘介紹。他表示，因應高齡化社會常見疾病，日本也有更多實戰經驗。例如帕金森氏症，中部國際醫療中心提供一站式療程，透過「聚焦式超音波」（FUS）治療顫抖症狀，沒有輻射疑慮、不需開顱手術或植入器材，療程約半天，對身體負擔較小，約2、3天即可出院。

中部國際醫療中心以台灣女性癌症死因第二名的乳癌為例，為導入乳房專用正子造影（PET）裝置「Elmammo」的醫院之一。受檢者只須俯臥在設備上，不用夾壓、沒有痛感，即能取得更高畫素影像，揪出過去難以發現的微小乳癌病灶，達到早期治療成效。

此外，針對台灣男性常見的口腔癌等頭頸部癌症，該院採用質子治療結合「動脈注射療法」，除利用放射線照射，並以血管攝影精確定位，將抗癌藥物高度集中於腫瘤處，達到長時間作用，有效破壞癌細胞，提高治癒率並縮短治療時間。

