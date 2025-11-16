健康網》美國鄉村名歌手肺炎病逝 醫：黴漿菌會悄悄亂竄全身

美國鄉村歌手陶德史奈德不幸罹患黴漿菌肺炎病逝，過敏氣喘免疫專科醫師鄭堪弘指出，初期很難確診。（美聯社）

〔健康頻道／綜合報導〕美國鄉村歌手陶德史奈德（Todd Snider）15日因黴漿菌肺炎，造成呼吸困難，緊急送醫不治，享年59歲。根據三總衛教資料指出，黴漿菌肺炎感染可以從毫無症狀，到上呼吸道感染、咽炎、肺炎甚至全身其他器官的感染。

黴漿菌肺炎的傳染力極強，主要是由唾液飛沫進行傳染，只要與病人有親密接觸，就有60%-90%的感染機率。剛開始會感覺到全身疲倦無力、頭痛、咽喉痛及輕微發燒，接著2-4天會出現乾咳。

請繼續往下閱讀...

緊接著，會有陣發性的咳嗽甚至有痰。除此之外，還可以引起其他的併發症如中耳炎、頸部淋巴腺炎、扁桃腺炎，甚至可以引起身體重要器官如中樞神經、心臟、肝臟、腸胃道、血液、肌肉及關節病變。另外有一些病人也會出現全身性皮疹，或多形性紅斑，有些氣喘的病人，可以因為黴漿菌感染而使氣喘發作症狀變的更嚴重。

三總指出，在台灣地區一年四季均有病例報告，但以夏秋兩季較多，約每4到8年會發生大流行。此病的潛伏期約10-14天。

此外，這個病比較麻煩的是，初期快篩結果若為陰性，也無法排除黴漿菌肺炎感染。過敏氣喘免疫專科醫師鄭堪弘於臉書上指出，發燒大於3天、咳嗽咳得厲害甚至偶爾會喘，喉嚨不太會痛，雖然持續發燒多天，但是胃口活力精神都不會太差，就要注意是否為黴漿菌肺炎了。

