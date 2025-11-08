自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》冬季食補喝這2湯 中醫師：養血助睡眠

2025/11/08 07:39

翰醫堂中醫師表示，食補推薦喝當歸雞湯、桂蓮百合湯，可補氣養血、安神助眠。（資料照）

翰醫堂中醫師表示，食補推薦喝當歸雞湯、桂蓮百合湯，可補氣養血、安神助眠。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣開始轉冷，這個時節是補冬、養腎的最佳時機！翰醫堂中醫診所中醫師於臉書專頁發文指出：「冬不藏精，春必病溫」，立冬節氣（6日）開始的保養，關係到整個冬天的健康！這時食補推薦喝當歸雞湯、桂蓮百合湯，可補氣養血、安神助眠。立冬養生則可按腎俞穴、太溪穴、足三里穴潤燥、通氣血。

翰醫堂中醫診所中醫師分享立冬養生重點：

1.溫補養腎

立冬後陽氣漸收、陰氣內藏，腎臟是這時最該補的臟腑。

推薦食材：黑豆、核桃、山藥、羊肉、桂圓。這些溫補食材能幫助提升腎氣、抵禦寒氣，氣色也會更紅潤！

2.養陰潤燥

秋冬交替、氣候乾燥，容易喉嚨癢、咳嗽、皮膚乾癢。

建議多吃：梨、百合、銀耳、紅棗；潤肺又養陰，讓妳整個冬天都水潤透亮不乾癢。

3.強健體魄

冬天不適合劇烈運動，可選擇散步、緩跑或太極拳，幫助氣血循環，同時注意保暖、防寒入侵！

立冬養生推薦料理

●當歸雞湯

食材：當歸、黃耆、紅棗、枸杞、雞肉。

功效：補氣養血、健脾暖胃、提升免疫力。冷冷的天氣喝上一碗，身體立刻暖起來！

翰醫堂中醫診所中醫師分享，立冬養生小技巧。（圖取自翰醫堂中醫診所臉書）

翰醫堂中醫診所中醫師分享，立冬養生小技巧。（圖取自翰醫堂中醫診所臉書）

●桂蓮百合湯

食材：桂圓、蓮子、百合

功效：安神助眠、潤肺止咳。

特別適合入冬後睡眠不安、容易乾咳的人。

立冬養生3穴位

●腎俞穴

位置：腰部第二腰椎旁開1.5寸。

功效：補腎固本、增強體力，改善畏寒手腳冰冷。

●太溪穴

位置：內踝後方凹陷處。

功效：滋陰養腎、潤肺止咳，秋冬潤燥必按。

●足三里穴

位置：膝蓋下方四指處。

功效：健脾益氣、強健體魄，幫助消化與增強免疫力。

中醫師提到，每天花3～5分鐘輕揉這三個穴位，按到微酸脹為佳，冬天氣血通、整個人更有精神！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中