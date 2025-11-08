限制級
健康網》冬季食補喝這2湯 中醫師：養血助睡眠
〔健康頻道／綜合報導〕天氣開始轉冷，這個時節是補冬、養腎的最佳時機！翰醫堂中醫診所中醫師於臉書專頁發文指出：「冬不藏精，春必病溫」，立冬節氣（6日）開始的保養，關係到整個冬天的健康！這時食補推薦喝當歸雞湯、桂蓮百合湯，可補氣養血、安神助眠。立冬養生則可按腎俞穴、太溪穴、足三里穴潤燥、通氣血。
翰醫堂中醫診所中醫師分享立冬養生重點：
1.溫補養腎
立冬後陽氣漸收、陰氣內藏，腎臟是這時最該補的臟腑。
推薦食材：黑豆、核桃、山藥、羊肉、桂圓。這些溫補食材能幫助提升腎氣、抵禦寒氣，氣色也會更紅潤！
2.養陰潤燥
秋冬交替、氣候乾燥，容易喉嚨癢、咳嗽、皮膚乾癢。
建議多吃：梨、百合、銀耳、紅棗；潤肺又養陰，讓妳整個冬天都水潤透亮不乾癢。
3.強健體魄
冬天不適合劇烈運動，可選擇散步、緩跑或太極拳，幫助氣血循環，同時注意保暖、防寒入侵！
立冬養生推薦料理
●當歸雞湯
食材：當歸、黃耆、紅棗、枸杞、雞肉。
功效：補氣養血、健脾暖胃、提升免疫力。冷冷的天氣喝上一碗，身體立刻暖起來！
●桂蓮百合湯
食材：桂圓、蓮子、百合
功效：安神助眠、潤肺止咳。
特別適合入冬後睡眠不安、容易乾咳的人。
立冬養生3穴位
●腎俞穴
位置：腰部第二腰椎旁開1.5寸。
功效：補腎固本、增強體力，改善畏寒手腳冰冷。
●太溪穴
位置：內踝後方凹陷處。
功效：滋陰養腎、潤肺止咳，秋冬潤燥必按。
●足三里穴
位置：膝蓋下方四指處。
功效：健脾益氣、強健體魄，幫助消化與增強免疫力。
中醫師提到，每天花3～5分鐘輕揉這三個穴位，按到微酸脹為佳，冬天氣血通、整個人更有精神！
