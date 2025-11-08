健康網》冬季食補喝這2湯 中醫師：養血助睡眠

翰醫堂中醫師表示，食補推薦喝當歸雞湯、桂蓮百合湯，可補氣養血、安神助眠。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣開始轉冷，這個時節是補冬、養腎的最佳時機！翰醫堂中醫診所中醫師於臉書專頁發文指出：「冬不藏精，春必病溫」，立冬節氣（6日）開始的保養，關係到整個冬天的健康！這時食補推薦喝當歸雞湯、桂蓮百合湯，可補氣養血、安神助眠。立冬養生則可按腎俞穴、太溪穴、足三里穴潤燥、通氣血。

翰醫堂中醫診所中醫師分享立冬養生重點：

1.溫補養腎

立冬後陽氣漸收、陰氣內藏，腎臟是這時最該補的臟腑。

推薦食材：黑豆、核桃、山藥、羊肉、桂圓。這些溫補食材能幫助提升腎氣、抵禦寒氣，氣色也會更紅潤！

2.養陰潤燥

秋冬交替、氣候乾燥，容易喉嚨癢、咳嗽、皮膚乾癢。

建議多吃：梨、百合、銀耳、紅棗；潤肺又養陰，讓妳整個冬天都水潤透亮不乾癢。

3.強健體魄

冬天不適合劇烈運動，可選擇散步、緩跑或太極拳，幫助氣血循環，同時注意保暖、防寒入侵！

立冬養生推薦料理

●當歸雞湯

食材：當歸、黃耆、紅棗、枸杞、雞肉。

功效：補氣養血、健脾暖胃、提升免疫力。冷冷的天氣喝上一碗，身體立刻暖起來！

翰醫堂中醫診所中醫師分享，立冬養生小技巧。（圖取自翰醫堂中醫診所臉書）

●桂蓮百合湯

食材：桂圓、蓮子、百合

功效：安神助眠、潤肺止咳。

特別適合入冬後睡眠不安、容易乾咳的人。

立冬養生3穴位

●腎俞穴

位置：腰部第二腰椎旁開1.5寸。

功效：補腎固本、增強體力，改善畏寒手腳冰冷。

●太溪穴

位置：內踝後方凹陷處。

功效：滋陰養腎、潤肺止咳，秋冬潤燥必按。

●足三里穴

位置：膝蓋下方四指處。

功效：健脾益氣、強健體魄，幫助消化與增強免疫力。

中醫師提到，每天花3～5分鐘輕揉這三個穴位，按到微酸脹為佳，冬天氣血通、整個人更有精神！

