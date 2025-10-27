強化阿茲海默症早期診斷 亞東醫院啟動AI核醫影像合作

阿茲海默症患者腦部八向表面投影影像，藉由多角度分析可突顯異常血流分布區域，輔助醫師精準判讀。（亞東醫院提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕失智症不只奪走記憶，更偷走生活的方向感與安全感。面對高齡化浪潮，亞東醫院攜手國家原子能科技研究院啟動「阿茲海默症核醫影像AI分析及篩檢研究合作計畫」，結合臨床照護、核醫影像與人工智慧分析，打造跨域整合的智慧醫療模式，期能協助醫師「更早看見變化」，開啟失智症早期診斷與治療的新篇章。

亞東醫院副院長張至宏指出，失智症若能早期診斷與介入，不僅可延緩退化、降低照護成本，也能讓患者與家屬保有更多安心時光。此次合作結合臨床經驗與AI技術，是醫療與科技跨界融合的典範，讓人工智慧真正落地臨床，帶動智慧醫療發展。

醫學研究部主任吳彥雯醫師表示，亞東醫院將參與疾病資料庫建立與判讀建議，並結合國原院建置的台灣族群腦影像基準資料庫進行AI模型訓練，預期將對失智症早期診斷帶來深遠貢獻。未來將持續蒐集臨床數據進行AI再訓練與驗證，確保判讀更精準穩定，提升臨床效益。

國原院副院長王正忠指出，國原院近年積極投入智慧醫療研發，成功開發腦血流影像分析軟體「ECDaim」，可自動比對異常區域、提升診斷效率。這次合作將結合AI影像分析與資料循環學習機制，強化阿茲海默症早期診斷準確度，促進智慧醫療成果臨床轉譯與應用。

核子醫學科主任汪姍瑩說明，AI系統能快速生成Z-score分析報告與三維定位圖，協助醫師辨識腦區血流異常，驗證結果顯示與專家一致性高達九成以上。隨著阿茲海默症抗體藥物（如樂意保Lecanemab、欣智樂Donanemab）問世，早期確診需求日增，這項技術將是「提前發現、提早治療」的重要利器。

亞東醫院人工智慧中心主任林哲光表示，院內已完成AI跨平台部署，確保系統能穩定運行並持續學習進化，未來將持續優化效能，並建立AI於神經退化性疾病的持續學習與再訓練機制，讓人工智慧能隨臨床需求同步進化，為醫師提供更可靠的輔助判讀依據。

