自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

強化阿茲海默症早期診斷 亞東醫院啟動AI核醫影像合作

2025/10/27 15:39

阿茲海默症患者腦部八向表面投影影像，藉由多角度分析可突顯異常血流分布區域，輔助醫師精準判讀。（亞東醫院提供）

阿茲海默症患者腦部八向表面投影影像，藉由多角度分析可突顯異常血流分布區域，輔助醫師精準判讀。（亞東醫院提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕失智症不只奪走記憶，更偷走生活的方向感與安全感。面對高齡化浪潮，亞東醫院攜手國家原子能科技研究院啟動「阿茲海默症核醫影像AI分析及篩檢研究合作計畫」，結合臨床照護、核醫影像與人工智慧分析，打造跨域整合的智慧醫療模式，期能協助醫師「更早看見變化」，開啟失智症早期診斷與治療的新篇章。

亞東醫院副院長張至宏指出，失智症若能早期診斷與介入，不僅可延緩退化、降低照護成本，也能讓患者與家屬保有更多安心時光。此次合作結合臨床經驗與AI技術，是醫療與科技跨界融合的典範，讓人工智慧真正落地臨床，帶動智慧醫療發展。

醫學研究部主任吳彥雯醫師表示，亞東醫院將參與疾病資料庫建立與判讀建議，並結合國原院建置的台灣族群腦影像基準資料庫進行AI模型訓練，預期將對失智症早期診斷帶來深遠貢獻。未來將持續蒐集臨床數據進行AI再訓練與驗證，確保判讀更精準穩定，提升臨床效益。

國原院副院長王正忠指出，國原院近年積極投入智慧醫療研發，成功開發腦血流影像分析軟體「ECDaim」，可自動比對異常區域、提升診斷效率。這次合作將結合AI影像分析與資料循環學習機制，強化阿茲海默症早期診斷準確度，促進智慧醫療成果臨床轉譯與應用。

核子醫學科主任汪姍瑩說明，AI系統能快速生成Z-score分析報告與三維定位圖，協助醫師辨識腦區血流異常，驗證結果顯示與專家一致性高達九成以上。隨著阿茲海默症抗體藥物（如樂意保Lecanemab、欣智樂Donanemab）問世，早期確診需求日增，這項技術將是「提前發現、提早治療」的重要利器。

亞東醫院人工智慧中心主任林哲光表示，院內已完成AI跨平台部署，確保系統能穩定運行並持續學習進化，未來將持續優化效能，並建立AI於神經退化性疾病的持續學習與再訓練機制，讓人工智慧能隨臨床需求同步進化，為醫師提供更可靠的輔助判讀依據。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中