成大醫學院到澎湖 肺篩年齡下修守護40歲以上顧鄉民健康

肺癌篩檢在衛生福利部澎湖醫院，許多民眾前往參加。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖肺癌發生率，高居全國第2，僅次於台南，為打破離島醫療限制並積極落實「早期發現、早期治療」的目標；國際扶輪3470地區澎湖分區的4個扶輪社-澎湖社、馬公社、天人菊社、海風社，今（14）日與國立成功大學醫學院攜手，在衛生福利部澎湖醫院，共同舉辦免費肺癌篩檢公益活動。

此次活動最大的突破，在於將受檢年齡限制下修至國人男性45歲以上、女性40歲以上，擴大服務範圍，為澎湖縣民築起一道堅實的健康防線，並且導入AI技術讓傳統X光片去除骨頭影像，可以更直觀看到肺部，有利於判讀功能，並感謝澎湖醫院提供優質的檢查場所。

請繼續往下閱讀...

活動由澎湖地區副助理總監暨澎湖肺癌篩檢主委張維仁擔任總協調。澎湖分區助理總監江明儒醫師與各社社長亦親力親為，包括澎湖社長謝光富、馬公扶輪社長莊國輝、澎湖天人菊扶輪長高子鵬、澎湖馬公海風扶輪社長譚蘭芬，共同展現扶輪人「以行動服務社會」的決心。

今日活動澎湖縣長陳光復、衛生局長陳淑娟、澎湖縣議會議長辦公室主任林寶伶都到場支持。國際扶輪3470地區總監莊和達賢伉儷、成功大學曾堯麟賢伉儷也特地蒞臨指導。總監莊和達表示，「我們深知離島醫療資源的挑戰，因此動員澎湖4社與頂尖的成大醫學資源合作。這次特別將年齡限制下修，就是要主動發掘潛在高風險群，幫助更多民眾『早期發現、早期治療』，將『團結行善』落實到社區每一個角落。」

澎湖縣長陳光復為扶輪社友加油打氣，感謝舉辦免費肺癌篩檢。（記者劉禹慶攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法