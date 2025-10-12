健康網》楊祐寧父親安寧病房安詳離世 醫：3類型不建議轉入

藝人楊祐寧父親今（12）日不幸癌逝，自6月起身體不適，不到半年即撒手離世，令家人難以接受。（取自IG）

〔健康頻道／綜合報導〕藝人楊祐寧的父親自6月起，健康一直出狀況，起初因尿道阻塞及結石，影響到腎功能，發炎積水又有膿，出院後不久又入院，這次腹部腫脹、胃絞痛，癌細胞已蔓延，甚至用各種方式，未能確定原發位置，轉入安寧病房。今（12）日不幸病逝。

根據亞東醫院衛教資料，安寧緩和醫療是指為減輕或免除末期病人之痛苦，施予緩解性、支持性之醫療照護，或不施行心肺復甦術。

所謂的緩解性、支持性醫療照護，有身體不適症狀之控制，如疼痛或呼吸困難等；心理與靈性問題之紓緩，如焦慮、憂鬱、失望等；家庭與社會功能之協助，如主要照顧者之支持與協助、善別與哀傷輔導等。

另外，簽署安寧緩和醫療意願書是主張「自然死」，藉由安寧緩和醫療之照顧提升末期病人的生活品質而讓死亡自然的到來，雖然哀傷卻能自然、尊嚴、溫馨與安詳。安樂死的過程則需要由醫師協助注射藥劑造成病人死亡，由於病人身體尚未自然衰弱到瀕死的狀態，故常常需要調整增加劑量並觀察病人是否死亡，此一過程常常給人有不捨、反悔或殘忍的感覺，而無法營造善終的氛圍。

不過有3類病人，醫院是不建議轉入安寧病房的：

●仍接受抗癌治療的病人：目前安寧病房主要收住對象，並不包括正在進行抗癌治療的病人。

●尚避諱談論死亡的病人：有些病人雖年事已高，也經歷過許多其他病人家屬的過世，但是向來都避諱去談及任何與死亡相關的議題，針對這類病人，我們通常會建議先照會安寧團隊來與病人建立關係，評估病人對安寧照顧的接受度，根據病人意願再進一步安排轉安寧病房。

●對安寧病房有疑慮，還未了解的病人： 這題同上，必須先讓病人與家屬對安寧病房的照護及處理目標有了解，才建議轉床。

