健康網》水腫吃這8高鉀水果 營養師：腎病患者勿亂補
〔健康頻道／綜合報導〕你常有早上起床臉腫、鞋子變緊、雙腳浮腫的困擾嗎？想消水腫，除了減鹽、少醃漬，靠水果補鉀也是關鍵！營養師彭逸珊表示，鉀可促進代謝與排水。香蕉、白肉火龍果、美濃瓜、珍珠蜜棗、奇異果、龍眼、鳳梨、釋迦都是補鉀的好選擇；但是她特別提醒，腎臟病患者須注意攝取量。
彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文分享，8種高鉀水果，讓民眾在日常飲食中作參考。
●北蕉（香蕉）：鉀含量豐富，但熱量也相對高一些，記得一天1根即可。
●紅龍果（白肉）：可切塊拌無糖優格，是幫助順暢的好法寶。
●美濃瓜（哈密瓜）：有水分多、熱量低的特色，午間來一碗清涼消暑。
●珍珠蜜棗：小小1顆膳食纖維很豐富，記得千萬別把皮削掉。
●奇異果（綠/黃）：屬於低GI水果，幫助腸道蠕動和消水腫！
●龍眼（桂圓）：建議一天約10~15顆，搭配其他水果補充維生素。
●鳳梨、釋迦：熱量高需要特別注意，建議和親朋好友分食避免爆卡。
彭逸珊分享小撇步：
1.每天選1-2種補充，持續發揮效果。
2.餐後吃水果，避免空腹造成血糖波動大。
3.搭配充足水分＆適度運動，代謝更順暢。
彭逸珊提醒，日常減鹽、少醃漬，腎臟才能更有效率地代謝多餘水分，覺得手腳浮腫、臉部泡泡不要慌，試試這些水果與生活小習慣，就能跟水腫說再見。腎功能不佳或有腎臟疾病者請諮詢營養師後再食用。
