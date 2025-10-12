健康網》別單靠吃藥降膽固醇 醫教3飲食護心血管

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼說明，飲食與運動才是最根本、最長遠的武器。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕多數人聽到「降膽固醇」第一個想到的是吃藥，但其實真正影響心血管健康的關鍵，往往不是藥，而是生活方式。內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼說明，飲食與運動才是最根本、最長遠的武器。透過地中海飲食、得舒飲食等健康飲食型態，搭配規律運動與適度補充營養品，就能有效降低壞膽固醇、提升好膽固醇，為心血管打下穩固基礎。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文分享，醫學研究告訴我們，整體飲食型態比單一食物更重要。像是地中海飲食、得舒飲食（DASH diet）、台灣版健康飲食（TEA）、甚至是植物性飲食，都能幫助降低心血管風險。重點在於：

• 多吃植物性食物：全穀、蔬菜、水果、堅果、豆類、茶、橄欖油/葵花油等植物油。

• 好的蛋白質：豆製品、魚、蛋、少油的白肉。

• 少吃危險食物：油炸物、甜食、含糖飲料、肥肉、加工肉品（香腸、培根、熱狗）。

蔡明劼提到，有些流行飲食法例如低醣飲食，雖然可能幫助減重、提升好膽固醇 （HDL-C），但也可能讓壞膽固醇 （LDL-C） 上升，所以要謹慎選擇。雞蛋、乳製品則屬於「中間地帶」：適量食用，挑選低脂、發酵型產品，反而能成為健康飲食的一部分。

蔡明劼表示，營養品補充有些可能有效，但要吃對：

• 魚油 （EPA, DHA）：劑量足夠時，能有效降低三酸甘油酯 （TG），但對總膽固醇或壞膽固醇幫助不大。

•紅麴 （Red yeast rice）：能降低壞膽固醇，但市售品質差異大，也要注意和史達汀類藥物的交互作用。

•黑巧克力：短期研究顯示有助於降低壞膽固醇和總膽固醇，但要小心糖分和飽和脂肪含量。

•維生素D：可能幫助降低膽固醇、三酸甘油酯，但證據尚有限。

•茶（綠茶、紅茶）：有助於輕微降低壞膽固醇。

蔡明劼提到，補充品不是藥品，只能當作補充，其加分效果不能保證。

運動規律是關鍵

蔡明劼指出，運動對總膽固醇或LDL-C影響有限，但對降低三酸甘油酯、提升好膽固醇特別有幫助。

•有氧運動最有效：跑步、游泳、舞蹈、腳踏車，都能讓血脂狀況改善。

•規律比強度重要：每週至少 150 分鐘中等強度（快走、慢跑），或 75 分鐘高強度（跑步、有氧舞蹈）。

•零碎時間也能累積：每天多次5-10分鐘的活動，也和長時間運動一樣有效。

•阻力訓練：雖然對血脂變化不明顯，但能提升肌肉量、改善身體功能，也是值得投資的選項。

蔡明劼補充，血脂管理，不是一開始就只靠藥物。飲食調整、規律運動、聰明補充，才是守護心血管健康的根基。他提醒，從今天的餐桌與步伐開始，就是最佳的心血管投資。

