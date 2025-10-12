健康網》認識胃鏡 守護胃部健康的好幫手

食藥署說明，隨著胃鏡材質及設計不斷改良，加上光纖及高畫質數位影像技術的進步，現代電子式胃鏡主要由影像處理主機、光源機、記錄器、螢幕、內視鏡及其他伸入體腔輔助的器材所組成，可經由口或鼻進入食道、胃與十二指腸，進行上消化道的檢查。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活節奏快，加上長期的緊張壓力、不規律的飲食及作息，胃部不適成為許多人常見的健康問題。我們常聽到身邊親友因為胃痛就醫，並在醫師建議下進行胃鏡檢查。然而，許多人接受胃鏡檢查前，常感到擔憂，衛生福利部食品藥物管理署（下稱食藥署）簡單介紹胃鏡，讓大家認識這項醫療器材。

現代電子胃鏡：檢查更清晰舒適

食藥署說明，胃鏡最早出現於19世紀初的歐洲，當時的胃鏡管僵硬且笨重，不易操作，檢查過程中也常讓病人感到不適。然而隨著胃鏡材質及設計不斷改良，加上光纖及高畫質數位影像技術的進步，現代電子式胃鏡主要由影像處理主機、光源機、記錄器、螢幕、內視鏡及其他伸入體腔輔助的器材所組成，可經由口或鼻進入食道、胃與十二指腸，進行上消化道的檢查、診斷及治療，除了使醫師可以獲得更清晰的胃部影像外，同時也顯著減少病人檢查過程的不適感。

請繼續往下閱讀...

此外，胃鏡亦可搭配專用的切片刀或夾鉗等配件，取得有問題的胃部組織進行進一步的病理檢查或內視鏡微創手術，達到診斷和治療目的。

食藥署表示，胃鏡屬於醫療器材，上市前須申請查驗登記取得許可證，始得輸入或製造。許可證核定內容可於食品藥物管理署網站之「許可證資料庫」查詢；如有發現醫療器材不良品或使用醫療器材時，或之後發生不良反應，請至「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」進行通報，或撥打不良反應通報專線:02-2396-0100。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1047期

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法