健康網》陽明交大發現1免疫基因 可望促發肝臟疾病新藥物

陽明交通大學醫學院生理學科暨研究所及微菌叢研究中心從小鼠上實驗中發現新免疫基因─Nfil3，是代謝醫學的新突破；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕陽明交通大學醫學院生理學科暨研究所及微菌叢研究中心團隘發現了一個名為Nfil3的基因，在脂肪肝惡化過程中扮演「總開關」角色，能同時調控腸道菌群、膽汁酸代謝與肝臟免疫反應。這項研究的臨床意涵重大，肝臟疾病治療藥物可望出現新局面。

陽明交通大學醫學院生理學科暨研究所及微菌叢研究中心於期刊《Communications Biology》發表研究成果，此刊在全球生物學領域排名前7.5%，代表台灣在Gut─Liver Axis與代謝疾病研究上獲得國際肯定。

陽明交通大學醫學院生理學科暨研究所及微菌叢研究中心副主任吳莉玲表示，Nfil3不只是免疫基因，它就像身體裡的總開關，串連腸道菌、膽汁酸與肝臟代謝免疫。當這個開關失靈，整個腸─肝軸就會出現連鎖錯誤，推動脂肪肝從單純堆積走向發炎與纖維化。

這項研究的臨床意涵重大，不僅提供了疾病機制的新視角，也開啟了多條轉譯應用的路徑：

●新藥物靶點：Nfil3作為腸─肝軸的「總開關」，其下游訊號網絡涵蓋FXR、FGF15、免疫細胞活化及膽汁酸轉運。若能針對Nfil3或其調控節點設計抑制劑、拮抗劑或小分子調節劑，未來有望開發出新型肝臟疾病治療藥物，從源頭調整代謝與免疫平衡。

●微生態治療：除了直接藥物干預外，透過益生菌、後生元、特定代謝物或飲食介入，改善腸道菌群與膽汁酸環境，也能間接修復腸─肝軸的失衡。這種「微生態療法」可作為傳統藥物之外的輔助或預防策略，尤其適合代謝異常早期族群。

●生物標誌物：本研究提出「Nfil3–FXR–FGF15軸」的新概念，提供疾病風險分層與療效監測的新指標。結合血液、糞便及代謝組學檢測，有望建立一套快速、非侵入性的檢測平台，用來預測脂肪肝惡化風險、追蹤治療反應，實現真正的「早期預警」與「動態監控」。

研究揭示腸─肝軸在男、女性間的顯著差異，顯示「一體適用」的治療方式可能忽略性別因素。未來可根據不同性別的膽汁酸代謝、腸道菌群結構及免疫反應，設計個人化、性別化的預防與治療方案，讓臨床介入更精準、更有效。

