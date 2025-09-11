健康網》國民阿公林義雄90歲謝幕 20年前曾心梗裝了6支架

「國民阿公」林義雄曾在70歲時發生心梗，裝了6根支架，經養生3年後又復出演戲。西園醫院提醒，有心血管疾病者在術後，一定要改變過去的生活習慣。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕「國民阿公」林義雄9日辭世，享耆壽90歲。他曾在2020年第55屆電視金鐘獎 ，榮獲終身貢獻獎，是演藝圈的長青樹。不過，他在70歲因心肌梗塞裝了6根支架，整整休息3年，晚年受到退化性關節炎之苦，依舊堅持拍戲，敬業精神令人感佩。

西園醫院心臟內科主治醫師李偉成指出，台灣每年大約有接近2萬人罹患心肌梗塞，當中有十分之一的人可能會在發病1小時內病逝。

林義雄當年發病，及時發現、送醫，注射血栓溶解劑治療或緊急心導管氣球擴張術及支架置放手術，陸續裝置6根支架，術後保養及養生也是很重要的。

根據西園醫院衛教資料，當心血管疾病發生的情況穩定下來，出院前應再次評估心臟功能及活動能力。患者往後需要定期服藥，並更嚴謹地控制體重、血壓、血糖及血脂肪。鼓勵改進有害的生活習慣，如戒菸、戒酒、低鹽、低油飲食等。

林義雄當年病發醫治後，養身3年。李偉成指出，這類患者積極參與心臟復健訓練，透過輕度至中度運動訓練能降低心臟對氧氣需求量，減少心絞痛或心律不整發作次數，提升日常活動持久力，改善心肺功能，有效減低心血管疾病再發生率。

根據奇美醫院衛教資料，一般病人在進行血管支架後，要避免使用銀杏、紅麴等健康食品。置放塗藥支架者需依醫囑按時服用抗血小板劑（如：阿斯匹靈、保栓通、百無凝、抑凝安），以預防血栓形成，這些藥物偶有白血球下降及容易出血的副作用。在此期間如需接受侵入性的檢查或治療，如拔牙，會流血之手術和胃鏡、大腸鏡等，請先告知醫師目前有服用此藥，以避免出血不止。

