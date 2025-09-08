自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》高麗菜內葉要不要洗？ 做錯一步維C全流失

2025/09/08 18:21

高麗菜外層葉農藥、灰塵最多，一定要洗；圖為情境照。（圖取自freepik）

高麗菜外層葉農藥、灰塵最多，一定要洗；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高麗菜是台灣餐桌上的「國民蔬菜」，不論快炒、燉湯還是涼拌，都深受喜愛。但你知道嗎？看似乾淨的高麗菜內葉，要不要洗竟成為網路上的熱門爭論話題。有些人認為：「內層葉子被層層包裹，乾淨得跟洗過一樣，直接下鍋就好！」但也有人堅持：「不洗不安心，農藥和灰塵還是可能殘留！」

對此，營養師陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」分享，高麗菜到底要不要洗，關鍵其實在「吃法」：外層葉農藥、灰塵最多，一定要洗；內層葉相對乾淨，但如果要做沙拉或涼拌，還是建議沖水，才能安心入口。

她提醒，洗菜不只是乾淨與否的問題，更攸關「食安＋營養保存」。如果沒洗乾淨，往往需要「久煮」才能確保殺菌，但這樣會讓高麗菜的維生素C幾乎全被破壞。相反地，只要快速沖洗、瀝乾，再用「快炒、快燙」方式料理，就能兼顧安全與營養。

高麗菜含鉀，是水腫剋星，能幫助排出多餘鈉；圖為情境照。（圖取自freepik）

高麗菜含鉀，是水腫剋星，能幫助排出多餘鈉；圖為情境照。（圖取自freepik）

高麗菜的隱藏營養超驚人！

●維生素C＝營養爆棚王：一碗高麗菜絲，維生素C含量竟比一顆小橘子還多。

●膳食纖維＝腸道清潔工：豐富膳食纖維，幫助腸胃蠕動、排走廢物。

●植化素＝守護隊：吲哚-3-甲醇、硫代配糖體，像保護傘，幫助身體代謝不需要的物質。

●葉酸＝造血能手：維持紅血球健康，影響氣色。

●鉀＝水腫剋星：幫助排出多餘鈉，愛吃重鹹族必備。

●維生素K＝骨骼守門員：強化骨骼，就像給骨頭戴上安全帽。

高麗菜含鉀，是水腫剋星，能幫助排出多餘鈉；圖為情境照。（圖取自freepik）

高麗菜含鉀，是水腫剋星，能幫助排出多餘鈉；圖為情境照。（圖取自freepik）

吃高麗菜，這樣搭配更營養！

●快炒＋橄欖油 → 短時間加熱，保住維生素C，還能提升維生素K吸收。

●涼拌＋檸檬汁 → 酸酸清爽，維生素C加乘，夏天超解膩。

●高麗菜＋紅蘿蔔 → 繽紛顏色＝植化素更豐富。

●高麗菜＋堅果芝麻 → 好油加持，營養吸收力UP。

●高麗菜湯 → 維生素C雖怕高溫，但會溶進湯裡，記得「菜＋湯」一起喝才不浪費！

陳珮淳強調：「聰明洗菜＋聰明料理，才能把高麗菜的維生素C、纖維、葉酸通通吃進肚子裡！」

