健康網》蝦仁蒸豆腐清爽上桌 低脂高蛋白好入口

食材簡單、步驟快速，國健署推薦，高蛋白低脂又美味的「蝦仁蒸豆腐」；示意圖。（圖取自photo AC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天悶熱容易使人食慾不振，不妨來點清爽海鮮料理。國健署在臉書專頁「食在好健康」分享食材簡單、步驟快速，高蛋白低脂又美味的「蝦仁蒸豆腐」，不只快速、好入口，也很營養，適合配飯或搭配其他菜色。農糧署指出，豆腐含卵磷脂、色胺酸、維生素B群、鈣跟鎂。

蝦仁蒸豆腐

食材（1-2人份）：傳統豆腐160g、中型蝦仁8尾、蒜頭3瓣、香菜2株、辣椒1小條、鹽適量。

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醃料：米酒、鹽、黑胡椒粒適量。

料理步驟：

1.整理、清洗所有食材。

2.蝦仁加入醃料拌勻，輕抓幾下即可。

3.蒜頭切末、辣椒切片（怕辣可去籽）、香菜切末備用。

4.豆腐切成約0.7公分厚，分切成8塊。

5.豆腐平鋪入蒸盤，鋪上醃好的蝦仁。

6.撒上蒜末、辣椒片與少許鹽。

7.蒸熟後撒上香菜末，即可上桌。

營養價值：

●蝦仁、豆腐：低脂高蛋白，是補充蛋白質的好選擇。

●香菜、辣椒、蒜末：以天然辛香料取代過多鹽分，增加風味也更健康。

●鹽攝取要適量：成人每日鈉攝取量應控制在2300毫克以內（約6g食鹽），料理時記得酌量調味。

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