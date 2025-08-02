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健康 > 名人健康事

健康網》曾雅妮英國公開賽加油！ 醫：最佳保髖代言人

2025/08/02 15:31

前世界高爾夫球后曾雅妮（左）重返LPGA賽事，媽媽愛相隨，這也是她歷經憂鬱症、髖關節疼痛之後，打進英國公開賽決賽。（取自曾雅妮IG）

前世界高爾夫球后曾雅妮（左）重返LPGA賽事，媽媽愛相隨，這也是她歷經憂鬱症、髖關節疼痛之後，打進英國公開賽決賽。（取自曾雅妮IG）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在高爾夫球壇沈寂近十年，前世界高爾夫球后曾雅妮晉級LPGA英國公開賽，消息傳回台灣，球迷為她默默祝福、加油打氣，尤其心疼過去的這十年她歷經憂鬱症、髖關節疼痛，還能勇敢繼續站在賽道上，十分佩服！她在社群上也寫著：「畢竟我也一陣子沒有打到週末了（晉級賽），希望自己打得更有侵略性，盡力做到最好。」當年幫她開刀的基隆長庚醫院副院長詹益聖更開心，希望曾雅妮再創佳績。

詹益聖現任中華民國骨科醫學會、亞洲髖關節鏡醫學會理事長、基隆長庚醫院副院長，已是髖關節鏡手術的權威，他也是體壇國手最佳後盾，提供不少運動傷害預防與治療。2021年幫曾雅妮處理「髖關節緣唇軟骨破裂併髖臼關節夾擊症候群」，曾雅妮術後2個月復健到下場，開心說到：「終於可以打球了，身體不再疼痛了」。

仁生復健科醫師陳渝仁在「仁仁好醫師-復健專科」臉書專頁上指出，雖然頂尖的選手身上都是經年的舊傷，但不單是選手，一般人對於髖部疼痛，關注度偏低。當年曾雅妮飽受髖部疼痛長達4年，還曾一度認為自己因心理因素而疼痛，直到每走一步都痛才就醫，拖了那麼久才動手術，吃了不少苦頭。

高爾夫好手曾雅妮在髖關節手術後，也常常現身說法，提醒大家保髖的重要性。（資料照）

高爾夫好手曾雅妮在髖關節手術後，也常常現身說法，提醒大家保髖的重要性。（資料照）

陳渝仁說，髖關節磨損退化應該要被重視，一般常見的包括「髖關節唇撕裂」、「髂腰肌症候群」、「彈響髖」。他特別叮嚀，若髖關節疼痛而且彎腰卡住，當心髖關節唇受傷。髖關節的形狀像是放在碗裡面的球，碗是骨盆的髖臼，而球則是股骨頭。然而若沒有將股骨頭好好地包覆在髖臼內，就可能造成脫位。髖關節唇是一圈包覆在髖臼周圍的纖維軟骨，負責增加髖臼的深度，增加髖關節的穩定度，而且不讓髖臼及股骨頭在髖部活動時互相碰撞。

陳渝仁指出，若髖關節唇受傷，可能會有以下症狀：

●髖部深處疼痛或僵硬感：最常見，多在髖部前側及外側，可能會延伸到鼠蹊部或臀部。

●取決於受傷的位置，活動時髖關節在某些角度感覺卡到甚至疼痛。

●髖部活動時會有不穩定的感覺，感覺好像要脫位。

●身體向前彎曲，例如穿脫鞋襪的姿勢，容易誘發疼痛。

新竹市南門綜合醫院臉書上也提到，如何保髖，更要預防退化5點：


●控制體重：減少髖關節的承重壓力。

●適量運動：選擇低衝擊運動如游泳、騎自行車，增強肌肉支撐。

●均衡飲食：補充鈣質、維生素D與抗發炎食物（如魚類、堅果）。

●避免過度負荷：避免提重物或過度劇烈運動。

●及早就醫檢查：若有症狀，及時檢查可減少病情惡化。

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