健康網》水煮菜更健康？ 「彩色蔬菜」添元氣

許多民眾只吃「水煮青菜」、「無油烹飪」或是快速用素食解決一餐，就自認吃得少或吃得健康；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人為了健康或減重，三餐選擇以水煮青菜為主，認為低油、低熱量就是好選擇。但營養學者洪泰雄在臉書專頁「洪泰雄」指出，許多民眾「只吃水煮青菜」、「無油烹飪」或是快速用素食解決一餐，自認吃得少或吃得健康，卻忽略了「彩色蔬菜」營養的多樣性與吸收效率，導致長期下來不僅效果有限，甚至可能出現營養不良。

3大常見錯誤飲食習慣

1、蔬菜顏色單一：許多人每日餐桌上雖有青菜，但多以空心菜、大陸妹、高麗菜等綠色蔬菜為主，卻少見紅椒、胡蘿蔔、玉米、南瓜等「彩色蔬菜」，容易導致植化素與各類維生素攝取不足。

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2、過度水煮、無油烹調：洪泰雄指出，像是β-胡蘿蔔素與維生素A、D、E、K等脂溶性營養素，若缺乏油脂輔助，很難被人體有效吸收，單靠水煮無油反而事倍功半。

3、速食與泡麵成主角，蔬菜反成點綴：現代人生活忙碌，常選擇速食或即食食品充飢，但若蔬菜攝取量不足，反而導致熱量過剩、營養不均衡，對健康構成威脅。

營養學者洪泰雄建議，選擇多彩多樣的蔬菜組合，讓每一餐都能吃進不同顏色與營養；圖為示意圖。（圖取自pexels）

改善建議：吃得「多彩」、加點「好油」

洪泰雄建議，民眾可透過以下方式提升飲食營養價值：

●選擇多彩多樣的蔬菜組合，讓每一餐都能吃進不同顏色與營養。

●蔬菜料理時可適量加入橄欖油、茶籽油或亞麻仁油等好油，幫助脂溶性維生素吸收。

●忙碌時可利用冷凍混色蔬菜、彩色蔬果汁或便利商店的健康便當組合來補足蔬菜攝取。

●即使偶爾吃速食，也應搭配沙拉或蔬果，避免蔬菜攝取失衡。

洪泰雄強調，健康飲食不只是熱量的控制，更是對身體營養結構的全面補給。「我們吃下的每一口，不只是填飽肚子，而是打造明天的自己。」他呼籲，與其盲目追求「水煮菜清單」，不如吃得「五彩繽紛」，讓身體更有力氣、生活更有元氣。

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